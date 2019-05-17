По сообщению Интерфакс, на протяжении четырех дней более 250 кадетов, суворовцев, нахимовцев, воспитанниц из 29 довузовских образовательных организаций Минобороны России представляли свои работы в разнообразных областях науки, сообщает в пятницу военное ведомство.

Выставку работ участников фестиваля "Старт в науку", представленных в Тульском суворовском училище, посетили начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На церемонии закрытия генерал-полковник Горемыкин передал приветственные слова от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Победители отмечены призами.

Лучшие работы участников фестиваля будут показаны на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет в июне этого на территории подмосковного парка "Патриот".