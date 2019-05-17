Туристам на заметку: в курортный сезон мэра Ялты могут привязать к мусорному баку

Главу крымского правительства взбесило, что местные власти никак не могут рассчитать нормы накопления мусора в контейнерах, пишут «Аргументы недели-Крым».

«У вас с математикой в порядке?», - спросил АКСЕНОВ у мэра Ялты Алексея ЧЕЛПАНОВА и возмутился, что уже в течение долгого времени его администрация не может рассчитать нормы накопления мусора в уличных контейнерах.

Выступавшая жительница предложила взыскать штраф с чиновников. «Я бы сделал это с удовольствием!», - поддержал ее АКСЕНОВ.

В итоге глава Крыма пообещал: «По методике расчетов разберемся. Дайте мне неделю – я поправлю ситуацию. Кто не будет его выполнять, будет искать работу в другом месте».

Мэра, у которого никак не получается выполнить расчеты, АКСЕНОВ пообещал привязать к мусорному баку, пока он не проведет необходимые замеры.