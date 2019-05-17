Сергей Аксенов велел устроить показательный процесс над полицейскими Ялты, «крышующими» бизнес

Глава правительства Крыма велел устроить показательный процесс и наказать полицейских Ялты, «крышующих» бизнес, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сегодня в Ялте проходит выездное заседание правительства Крыма под председательством Сергея АКСЕНОВА.

К главе Крыма обратилась местный депутат, которая рассказала историю, что за встречу с избирателями ее ялтинские правоохранители привлекли к административной ответственности, обосновывая свои действия проведением ею несанкционированного митинга – встреча с избирателями депутат проводила возле спорного объекта, возводимого, как считает она и жители, с нарушениями.

АКСЕНОВ в резкой форме велел прокурору Ялты, присутствующему в зале, разобраться, пригрозив, что в противном случае по своей линии решит вопрос с прокурором Крыма.

«Там явно присутствует заинтересованность, - сказал АКСЕНОВ, имея в виду полицию, - Когда не в интересах людей, а в интересах предпринимателей действуют».

И приказал: «Устроить показательный процесс!», «Провести журналистское расследование!».

«Они что там, с ума посходили, что ли?!», - возмущался глава правительства Крыма.