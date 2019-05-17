У трех полковников ФСБ изъяты наличные в разной валюте и драгоценности на 12 млрд рублей

В рамках дела в отношении начальника отдела Управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Следователи подозревают, что полковник ФСБ Черкалин с двумя бывшими коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым оказывал "помощь" как минимум трем банкам.

Агентство "Росбалт" первоначально сообщило со ссылкой на свои источники, что 12 млрд рублей были изъяты у одного Черкалина. По данным "Коммерсанта", в эту сумму также вошло изъятое у Фролова и Васильева.

Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год "за общее покровительство". Бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).