Врач и телеведущая программы о здоровье Елена Малышева приняла участие во встрече президента РФ Владимира Путина, организованной Общероссийским народным фронтом с журналистами, блогерами, главными редакторами и руководителями федеральных СМИ.

Теледоктор после встречи с Путиным опубликовала "отчет" в Инстаграм. По словам Малышевой, "журналисты со всей России показали нашу страну. С проблемами и радостями". "Обсудили с президентом решения. Было Здорово!!! Потому что в зале были люди, которые не ноют, а решают проблемы. Сами!!! Счастье быть частью такой страны. Президент у нас потрясающий!!! Думающий, очень грамотный, с чувством юмора", - оценила она.

Малышева поднимала вопрос о детском питании, о качестве питания для детей, в том числе о питании детей-школьников . Она подчеркнула, что нужно "успеть до рассвета". "Успеть к 1 сентября, чтобы всё это не затягивалось, а сделано было очень быстро, и это возможно", - подчеркнула врач.

Среди предложений, которые назвала Елена Малышева, - "подумать о том, что, может быть, целесообразно питание в младших классах сделать бесплатным".