«Мат вызывает мутации и меняет генетику», депутаты спасают Россию и проводят уроки духовности

На уроках духовности детям расскажут, что мат меняет генетику, ухудшает потенцию, пшеница отказывается расти, а лица женщин принимают «крысиный образ». Борьба за нравственность довела депутат районного совета Новосибирской области Михаила Бордашевича до откровенной антинаучной ереси и мракобесия.

На «уроках духовности», которые он проводит в школах, детям раздаются брошюры, которые, якобы, должны научить их противостоять вреду мата. На самом деле, все что там написано выглядит больше, как попытка запугать школьников. В частности, там сказано, что что от мата "хромосомы меняют свою структуру" и включается "отрицательная программа, направленная на самоликвидацию", а "лица женщин грубеют, принимают крысиный образ, губы искривляются, глаза и лица становятся злыми".

В своих «изданиях» депутат ссылается на исследования НИИ Минздрава РФ, но какого именно – не уточняет. А примеры там, прямо скажем, далеки, о научной мысли: «В ходе эксперимента ученые обругали воду отборным матом и полили этой водой пшеничные зерна, которые проросли лишь на 49%. Когда зерна полили водой, над которой прочитали молитвы, они проросли на 96%, а пшеница вымахала по пояс».

«Разве всем все равно, что мат меняет генетику людей, искажая ее наследственные программы, вызывающие мутации чудовищной силы, приводящие к вырождению нации», - цитирует крик души Бордашевича портал «Тайга.инфо». Видимо, именно депутатские уроки духовности могут спасти всех нас, потому что на вопрос:"Чем же вы занимаетесь?", народный избранник отвечает: "Спасаем Россию".