Командир экипажа пассажирского самолета "Суперджет" (Sukhoi Superjet 100), загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз. Отчет Росавиации имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным Росавиации, экипаж самолета "Суперджет" при заходе на посадку в аэропорту совершил ряд ошибок. В документе отмечено, что пилоты, вопреки инструкции, не выпустили закрылки во время снижения самолета. "В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", - говорится в отчете Росавиации. По мнению экспертов, это привело "к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)".

5 мая "Суперджет" "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт вылета. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил хвостовую часть лайнера. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа

Возбуждено уголовное дело.