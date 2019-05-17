//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Усть-Илимск: на улице обнаружен труп младенца

17 мая 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Усть-Илимск: на улице обнаружен труп младенца
Фото: globallookpress.com

11 мая на одной из улиц обнаружен труп новорожденного ребенка. Этот факт подтвердил Следственный комитет по Иркутской области. Проводится последняя проверка.

Жители Иркутска нашли на улице обернутый в целлофановый пакет труп новорожденного мальчика. Вскрытие показало, что он был мертв, сообщает Телеинформ.

Также, как передает Подмосковье сегодня, житель Балашихи оказался в больнице с ножевыми ранениями, поругавшись с приятелем в ходе застолья. Мужчину госпитализировали из его квартиры с колото-резанными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АГ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе опубликовали одинаковые романтические видео

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе опубликовали одинаковые романтические видео

Супруги-артисты Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе опубликовали одинаковые романтические видео на своих страничках в соцсети Инстаграм. Под видео каждый супруг поставил смайлик "сердечко". Любовь!!!

//Политика

Помпео: переговоры с Путиным были очень успешными

Помпео: переговоры с Путиным были очень успешными

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что его недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были очень успешными. Об этом дипломат сообщил сегодня американским журналистам.

//Экономика

Пенсионному фонду Украины пророчат скорый дефолт

Пенсионному фонду Украины пророчат скорый дефолт

Депутат Верховной рады Наталья Королевская считает, что уже к концу этого года пенсионный фонд Украины может ждать дефолт. По её словам, дефицит бюджета достиг рекордной отметки в 160 миллиардов гривен.

//В мире

Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Боевики организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена в РФ, готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

//В мире

Оппозиция запрашивает новый вектор развития Казахстана

Оппозиция запрашивает новый вектор развития Казахстана

Буквально через месяц в Казахстане состоятся выборы президента страны. Власти опасаются оппозиционных волнений. Все кандидаты на высшую должность имеют различные программы, каждая отличающаяся своей оригинальностью: от вхождения в ЕС до создания общего благополучия.

//Новости СМИ2

//Общество

Нашлось бесплатное решение проблемы мусора. Но власти хотят чтобы задорого!

Нашлось бесплатное решение проблемы мусора. Но власти хотят чтобы задорого!

Политик Дмитрий Гудков нашёл иностранные компании, готовые за свой счёт построить в России современные перерабатывающие мусор заводы. Их технологии абсолютно безопасные по сравнению с процессом мусоросжигания.

//В мире

Евродепутат и латвийский экс-министр сожгли "колорадское" платье в знак протеста против 9 мая

Евродепутат и латвийский экс-министр сожгли "колорадское" платье в знак протеста против 9 мая

Видимо, до сих пор праздник 9 мая не дает покоя некоторым латвийским политикам. Евродепутат Сандра Калниете и экс-министр образования Латвии решили сжечь платье, напоминающего цвет георгиевской ленты.

//Шоу-бизнес

Садальский объявил, что бросает пить

Садальский объявил, что бросает пить

Станислав Садальский в соцсети признался поклонникам, что почти на три месяца бросает пить. Актёр намекнул, что его решение связано с проблемами со здоровьем и рекомендациями врачей.

//Шоу-бизнес

Мнение нумеролога: с помощью пентаграммы Лазарев станет победителем «Евровидения»

Мнение нумеролога: с помощью пентаграммы Лазарев станет победителем «Евровидения»

Сергей Лазарев выступит в финале под пятым номером. Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу. Порядок построен таким образом, что каждый исполнитель может выделиться.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Стало известно, кто согласился приехать на инаугурацию к Зеленскому

Стало известно, кто согласился приехать на инаугурацию к Зеленскому

Президенты пяти стран дали согласие прибыть к Зеленскому на присягу при вступлении в должность президента. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

//В мире

Советник Петра Порошенко написал заявление об увольнении

Советник Петра Порошенко написал заявление об увольнении

Вечером в пятницу, 17 мая, советник действующего украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что написал заявление об увольнении. Политик подчеркнул, что решил "быть в тренде".

//Общество

"Все едут на дачи и погода крутая", - в Москве в пятницу вечером образовались пробки

"Все едут на дачи и погода крутая", - в Москве в пятницу вечером образовались пробки

Пробки на дорогах Москвы образовались сегодня вечером. Пятница, 17 мая. Погода сухая, солнечная. Самое время после работы рвануть на дачу. Но водителей просят отложить поездки на машинах до 20:00.

//Общество

Появился документ Росавиации о действиях командира экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета "Суперджет"

Появился документ Росавиации о действиях командира экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета "Суперджет"

Командир экипажа пассажирского самолета "Суперджет" (Sukhoi Superjet 100), загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз.

//В мире

Великобритания изменит правила въезда в страну с 20 мая

Великобритания изменит правила въезда в страну с 20 мая

Власти Великобритании с 20 мая текущего года меняют правила въезда в страну. Согласно последней информации источников, с понедельника будут отменены бумажные миграционные карты для всех иностранцев.

//Происшествия

Пенсионерке придется заплатить штраф за драку со стюардессой на рейсе в Крым

Пенсионерке придется заплатить штраф за драку со стюардессой на рейсе в Крым

Пенсионерке придется заплатить штраф за драку с бортпроводником во время полета. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте в аэропорту Симферополя.

//В мире

Секретарь СНБО Александр Турчинов написал заявление об отставке

Секретарь СНБО Александр Турчинов написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке. Он ушел с поста из-за того, что закончились полномочия Петра Порошенко.

//Общество

Константин Эрнст приехал проститься с Сергеем Доренко

Константин Эрнст приехал проститься с Сергеем Доренко

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст приехал сегодня на Троекуровское кладбище проститься с известным журналистом, телеведущим, главредом радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

//Общество

Куклачев: Grumpy Cat могла быть долгожителем

Куклачев: Grumpy Cat могла быть долгожителем

Художественный руководитель Театра кошек рассказал о методах борьбы с инфекцией, которую диагностировали известной кошке Grumpy Cat.

//В мире

Глава ДНР Пушилин сообщил об установлении заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко

Глава ДНР Пушилин сообщил об установлении заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об установлении следствием по делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко организаторов, исполнителей и заказчиков преступления.

//Общество

И страшна, и неказиста месть супруги футболиста, или как причудливо сплелись в клубок интриг спортсмены, чиновники и адвокаты

И страшна, и неказиста месть супруги футболиста, или как причудливо сплелись в клубок интриг спортсмены, чиновники и адвокаты

Мундиаль отгремел год назад, однако, инфополе продолжает жить футболом. Хоть и извращённо. Виртуозы кутежа, легенды Монте-Карло зенитовец Саша Кокорин и игрок «Краснодара» Паша Мамаев выступили по формуле «по мячу можешь ты не бить, но стулом врезать ты обязан» и до сих пор герои новостей.

//Общество

Андрей Разин о малоизвестных фактах личной жизни и карьеры Сергея Доренко

Андрей Разин о малоизвестных фактах личной жизни и карьеры Сергея Доренко

Кто мог заказать Сергея Доренко, родственники или бывший мэр Москвы Юрий Лужков? Только что, со второй попытки, Доренко был предан огню. Кто-то считал его гениальным журналистом, кто-то -законченным негодяем.

//Шоу-бизнес

Рудковская: Сергею Лазареву не хватило «хитовости»

Рудковская: Сергею Лазареву не хватило «хитовости»

Музыкальный продюсер дала свои комментарии о выступлении Лазарева на международном музыкальном конкурсе. Она назвала его одним из лучших участников «Евровидения» 2019.

//Общество

Супруга певца Александра Малинина Эмма восхитила пользователей сети, опубликовав фото на пляже

Супруга певца Александра Малинина Эмма восхитила пользователей сети, опубликовав фото на пляже

Супруга певца Александра Малинина 57 летняя Эмма восхитила пользователей сети, опубликовав фото на пляже. Но Эмма Малинина, в отличие многих знаменитостей, фотографировалась не в купальнике.

//Общество

Закон о цифровых книжках будет принят вовремя

Закон о цифровых книжках будет принят вовремя

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что пенсионная система в плане цифровизации подготовлена лучше других.

//В мире

Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Украины

Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Украины

Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Украины. Представители «Белнефтехима» объяснили это тем, что на территории Украины не осталось свободных резервуаров.

//Шоу-бизнес

Сергею Лазареву предсказывают поражение на музыкальном конкурсе из-за баллады

Сергею Лазареву предсказывают поражение на музыкальном конкурсе из-за баллады

Музыкальный журналист заявил, что Лазарев выбрал не тот жанр песни, чтобы победить. Однако, Сергей без проблем вышел в финал конкурса «Евровидение». Песня «Scream», авторами которых были Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контополус и американский музыкант Шарон Вон, получила хорошие баллы в ходе голосования

//В мире

Суд открыл дело о запрете Порошенко и Гройсману покидать Украину

Суд открыл дело о запрете Порошенко и Гройсману покидать Украину

Окружной административный суд начал судебное разбирательство по делу о запрете украинских чиновников выезжать с территории Украины. Фигурантами стали больше полутора сотен человек. Среди них уходящие президент Порошенко и председатель правительства Гройсман.

//Новости партнеров

//Общество

Самолёт SSJ100 сел с допустимой скоростью, но был перегружен

Самолёт SSJ100 сел с допустимой скоростью, но был перегружен

В Росавиации сообщили, что самолёт Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревший в аэропорту Шереметьево, во время посадки имел превышение допустимой массы на 1,6 тонн.

//В мире

В США поймали вора по фото всемирно известного актера

В США поймали вора по фото всемирно известного актера

Фотография голливудского актера Вуди Харрельсона помогла установить личность вора, обокравшего один из магазинов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

//Общество

Лето в Москву приходит с каждым годом всё раньше

Лето в Москву приходит с каждым годом всё раньше

Метеорологи рассказали, что в Москве с каждым годом лето становится длиннее. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, начиная с 2000 года в столице в среднем каждый месяц на протяжении 2-3 недель фиксируется температура выше нормы.

//Общество

Кто мог заказать Сергея Доренко?

Кто мог заказать Сергея Доренко?

Политический деятель и музыкальный продюсер Андрей Разин в интервью главному редактору еженедельника «Аргументы недели» Андрею Угланову поразмышлял о том, кто мог заказать журналиста Сергея Доренко.

//Общество

В пещере «Таврида» в Крыму нашли останки вымерших видов животных

В пещере «Таврида» в Крыму нашли останки вымерших видов животных

Ученые выяснили, что в пещере «Таврида», найденной в Крыму при строительства одноименной трассы, открыта самая древняя ископаемая пещерная фауна на полуострове и в России

//Общество

Максим Резник пришел на допрос по делу о наркотиках после заявления ФАН

Максим Резник пришел на допрос по делу о наркотиках после заявления ФАН

Скандально известный депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в эти минуты находится в отделении полиции. Более подробно об этом сообщает корреспондент ФАН-ТВ. Напомним, ранее правоохранителям из этого же отделения передали куртку парламентария, в которой, по данным источников ФАН, обнаружили следы наркотиков. В связи с этим заведено дело.

//Новости СМИ2

//Общество

Петербургские тайны: каналы города на Неве

Петербургские тайны: каналы города на Неве

Санкт-Петербург – город, который известен своими многочисленными каналами, который построил Петр Первый. Государь был вдохновлен каналами Венеции и Амстердама. Петр превратил многие протоки Невы в каналы, что помогло осушить болотистую почву.

//Происшествия

В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков

В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков

В амбулатории посёлка Шелтозеро Прионежского района в Карелии произошёл пожар. В ходе инцидента были эвакуированы 15 человек, среди которых семь лежачих больных.

//Общество

Андрей Разин: подозреваю, что Сергея Доренко могли отравить

Андрей Разин: подозреваю, что Сергея Доренко могли отравить

Политик и музыкальный продюсер Андрей Разин полагает, что скончавшегося журналиста Сергея Доренко могли отравить. Своими подозрениями Разин поделился с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым.

//Общество

III Московский фестиваль «Мельница Сампо» ждет гостей

III Московский фестиваль «Мельница Сампо» ждет гостей

1 июня 2019 года с 14.00 в Московском государственном объединенном музее-заповеднике Коломенское состоится III Московский фестиваль «Мельница Сампо». Фестиваль проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

//Происшествия

У Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в Москве, выявили расстройство личности

У Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в Москве, выявили расстройство личности

В пятницу, 17 мая, стало известно, что специалисты провели посмертную экспертизу убитого тремя дочерьми в Москве 57-летнего Михаила Хачатуряна и выяснили, что у мужчины было расстройство личности.

//Общество

Смертельное ДТП с участием 4-х машин произошло на трассе «Таврида». Грузовик со щебнем смял легковушку

Смертельное ДТП с участием 4-х машин произошло на трассе «Таврида». Грузовик со щебнем смял легковушку

Страшная авария случилась на трассе «Таврида» в Ленинском районе. Столкновение произошло на затяжном пологом повороте. Скорее всего один из легковых автомобилей пошел на обгон, но за высоким разделительным отбойником не заметил машину, едущую навстречу.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Алсу вместе со своей дочерью Микеллой могут выступить в Нур-Султане на сольном концерте финалиста шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержана Максима. Организаторы мероприятия ведут переговоры с продюсером певицы.

//Общество

Эксперт: О чем стоит помнить, отдыхая у воды

Эксперт: О чем стоит помнить, отдыхая у воды

На пляже кроме риска обгореть на солнце отдыхающих могут встретить и другие опасности. Например, в тропических странах через кожу стоп могут попасть личинки вредных насекомых.

//В мире

Экс-глава Конституционного суда об избиении латвийского мальчика в Англии

Экс-глава Конституционного суда об избиении латвийского мальчика в Англии

В Британии был избит 12-летний мальчик из Латвии в одной из английских школ. Скандал произошел в школьной столовой, когда ребенок покупал себе обед. Два одноклассника избивали Эдварда Пургайлиса со словами: «Поезжай обратно в Россию!»

//Шоу-бизнес

Полину Диброву раскритиковали за то, что она не желает жить без помощников в доме

Полину Диброву раскритиковали за то, что она не желает жить без помощников в доме

Супругу телеведущего Дмитрия Диброва раскритиковали из-за того, что она не желает жить без прислуги в доме. Недавно Полина впервые за 10 лет осталась на неделю без помощников по хозяйству.

//Спорт

Вратарь Элвис Мерзликин: «Мы не сборная России, мы Латвия»

Вратарь Элвис Мерзликин: «Мы не сборная России, мы Латвия»

Сборная Латвии по хоккею потерпела второе поражение в четырех матчах группового этапа. Команда занимает пятое место в группе В с шестью очками. В четвертьфинал по завершении группового этапа выйдут четыре лучшие команды.

//Политика

Ангела Меркель надеется в скором времени провести встречу с Владимиром Зеленским

Ангела Меркель надеется в скором времени провести встречу с Владимиром Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется на скорую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Подчеркивается, что конкретные сроки ее проведения к настоящему моменту не определены.

//Экономика

Крымский мост повлиял на экономику Украины

Крымский мост повлиял на экономику Украины

Крымский мост, открытый год назад, оказал негативное влияние на украинскую экономику. Из-за введения его в эксплуатацию сильно снизилась загрузка портов Украины в Азовском море.

//В мире

Глава МИД ЛНР подсказал властям Украины мирный способ освобождения Донбасса

Глава МИД ЛНР подсказал властям Украины мирный способ освобождения Донбасса

Владислав Дейнего, руководитель МИД непризнанной ЛНР, рассказал, какой шаг должен предпринять Киев, чтобы освободить Донбасс. Соответствующее заявление дипломат сделал в разговоре с российскими журналистами.

//В мире

Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии

Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии

В пятницу, 17 мая, стало известно, что Европейский Союз продлил санкции против Сирии на один год. Совет ЕС сообщил, что ограничения в отношении властей САР будут действовать до июня 2020 года.

//Общество

Как правильно выбрать собаку, рассказал кинолог

Как правильно выбрать собаку, рассказал кинолог

Президент Российской кинологической ассоциации рассказал, как правильно выбрать щенка. По словам Владимира Голубева, нужно посмотреть на представителей породы на выставках, а в питомнике отдавать предпочтение весёлым и игривым щенкам.

//live

«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»

«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»

Правительство РФ в курсе, что народ у нас в основном живет бедно, и, видимо, будет «исследовать эту бедность и понять ее причины». О том, почему 65 процентов россиян не могут сделать сбережения, размышляет Александр НЕКИПЕЛОВ...

//В мире

Умерла героиня мемов – кошка Grumpy Cat

Умерла героиня мемов – кошка Grumpy Cat

Сегодня стало известно о кончине кошки Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), которая долгое время являлась героиней популярных мемов. Печальную новость поклонникам сообщили хозяева домашнего животного.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут перемены в июне
2

Ученые назвали идеальную длину мужского достоинства
4

«Пророчество Ванги» о распаде Украины на несколько государств появилось в прессе
5

Зеленский показал людям «команду-обертку», считает политолог

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры