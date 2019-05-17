Усть-Илимск: на улице обнаружен труп младенца

11 мая на одной из улиц обнаружен труп новорожденного ребенка. Этот факт подтвердил Следственный комитет по Иркутской области. Проводится последняя проверка.

Жители Иркутска нашли на улице обернутый в целлофановый пакет труп новорожденного мальчика. Вскрытие показало, что он был мертв, сообщает Телеинформ.

Также, как передает Подмосковье сегодня, житель Балашихи оказался в больнице с ножевыми ранениями, поругавшись с приятелем в ходе застолья. Мужчину госпитализировали из его квартиры с колото-резанными ранениями грудной клетки и брюшной полости.