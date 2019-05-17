Константин Эрнст приехал проститься с Сергеем Доренко

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст приехал сегодня на Троекуровское кладбище проститься со своим бывшим подчиненным, известным журналистом, телеведущим, главредом радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

Андрей Разин о малоизвестных фактах личной жизни и карьеры Сергея Доренко

Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет. Он ушел из жизни 9 мая. Доренко был таким жизнелюбом, строил столько грандиозных планов, что его смерть стала шоком для многих его коллег, друзей и знакомых.

Эрнст, выступая на церемонии прощания с Доренко, едва сдерживал слезы. Он напомнил, что у них с Доренко "были разные отношения". "Я то принимал его на работу, то увольнял. Мы разговаривали раз в три месяца по телефону", - поделился глава Первого канала. "9 число отдалось в моем сердце болью, потому что я даже никогда не думал, что Сережа сыграет в моей жизни такую роль", — признался Константин Эрнст.

Режиссер Павел Лунгин, с семьей которого дружила семья Доренко, выступил одним из первых. Эрнст пересказал его слова: "какие бы одежды на себя Сережа не надевал, он все равно был очень тонким, нервным мальчиком в поисках любви". "Он хотел, чтобы его любили, любили его близкие, любили чужие — те, на кого он работал. Сережа, мы тебя все любим, покойся с миром", — сказал Эрнст.

Это было только прощание. В соответствии с последней волей Сергея Доренко, его тело будет кремировано. Как рассказала его вдова 35-летняя Юлия Доренко, Сергей просил часть праха захоронить, чтобы могли приходить дети, а часть развеять на его родине — в Керчи.