Куклачев: Grumpy Cat могла быть долгожителем

Художественный руководитель Театра кошек рассказал о методах борьбы с инфекцией, которую диагностировали известной кошке Grumpy Cat.

Знаменитая своим выражением мордочки кошка Grumpy Cat сегодня умерла от инфекции мочевого пузыря. На аккаунт кошки были подписано полтора миллиона человек. Питомец прожил всего 7 лет. Об этом пишет ПолитЭксперт.

Владимир Куклачев поделился методами лечения кошек с мочекаменной болезнью. В такой ситуации нужно обязательно следить за рационом животного, потому что именно неправильное питание вызывает серьезные проблемы со здоровьем.