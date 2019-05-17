В ближайшее время в Москве откроется частный геронтологический комплекс, рассчитанный на постоянное проживание более 160 человек. Инвестором проекта выступает Владимир Погребенко. По словам бизнесмена, для него это первый ярко-выраженный социальный проект, поэтому он к нему относится особенно трепетно. «Мне просто очень захотелось сделать нечто полезное для города, москвичей и старшего поколения» - объясняет свою мотивацию Владимир Погребенко.

БУДУТ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Пару недель назад Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и суверенным фондом Франции было достигнуто соглашение, согласно которому европейские инвесторы вложат порядка €200 млн в создание сети центров ухода за пожилыми людьми. Документ был завизирован в рамках встречи Владимира Путина с представителями французского бизнеса. Такое привлечение инвестиций вписывается в нацпроект «Здравоохранение», а построенные реабилитационные центры помогут обеспечить нашим соотечественникам достойную старость.









Майскими указами российский президент поставил задачу резко увеличить среднюю продолжительность жизни в России, которая сейчас составляет только 71,5 года, - а это, по данным Организации Объединенных Наций, всего лишь 110 позиция в общемировом рейтинге. К 2024 году средняя продолжительность жизни в нашей стране должна подняться до 78 лет, а еще через шесть лет — до 80 лет.

Государство разработало целый комплекс мер для решения амбициозных задач, в том числе — по созданию условий для полноценной жизни старшего поколения. Мировой опыт показывает, что частно-государственный подход к решению проблем пожилых граждан, приносит великолепные результаты.

ПЕРЕСТАЛИ СТЕСНЯТЬСЯ ТЕМЫ СОЛИДНОГО ВОЗРАСТА

Елизавета Олескина, возглавляющая благотворительный фонд «Старость в радость», замечает, что за последнее время начало меняться отношение общества и государства к проблемам пожилых людей. Елизавета Олескина говорит, что самые старшие граждане нашей страны нуждаются не столько в лечении или спасении, сколько в банальном «поддержание нормальной, достойной, полноценной жизни, поскольку в силу возраста ограничены в своих возможностях». «Тема старости у нас перестала замалчиваться. Изменения проходят медленно, но такие ростки появляются. И здесь важно помнить, что пожилые люди хотят, имеют право и должны иметь возможность оставаться активными членами общества: учиться, путешествовать, заниматься самообразованием, работать. И они понимают, что они хотят и сами дольше оставаться активными», - полагает директор фонда «Старость в радость». Между тем, по ее словам, пока наше государство не предоставляет пожилым людям почти никаких сервисов, а бизнесмены пока неохотно инвестируют в геронтологическую индустрию.









На этом фоне выделяется проект Владимира Погребенко. Его частный центр располагается вблизи третьего транспортного кольца. Комплекс будет принимать 162 человека, для каждого из которых будут созданы максимально комфортные условия не только для жизни, но и для качественного досуга. Возрастные граждане смогут гулять в парковой зоне, заниматься лечебно-оздоровительной физкультурой, танцевать, слушать музыку, словом, - найти себе любые доступные увлечения.

Этот проект реализуется в форме частного-государственного партнерства, поскольку здание, в котором сделан капремонт по современным строжайшим стандартам, было предоставлено в аренду, а до этого оно десять лет было заброшено и методично разрушалось

КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР ПОГРЕБЕНКО

41-летний Погребенко коренной москвич, имеет два высших образования. Работал на топовых должностях в банковской сфере, телекоммуникационных компаниях, коммерческих структурах. В публичном пространстве Погребенко появился в 2014 году, когда московские власти назначили его гендиректором ВДНХ. В то время выставка, некогда являвшаяся «лицом» и гордостью всего Советского Союза, пребывала в унылом состоянии: исторические павильоны и инфраструктура разрушались, на территории разрослись сотни незаконных построек, буйствовала стихийная торговля. Усилиями команды Владимира Погребенко, проработавшего гендиром ВДНХ до 2015 года, выставка очистилась от тонн мусора, были снесены более трех сотен объектов самостроя, а затем на научной основе началась полномасштабная реконструкция ВДНХ. Сегодня выставочный комплекс снова является общенациональной гордостью, который ежегодно посещают не менее 30 миллионов человек.

Деловые и профессиональные качества Владимира Погребенко востребованы, последнее время он работает Независимым директором. Погребенко входит в Совет директоров ПАО «Мосэнерго». Помимо этого, входит в советов директоров и исполняет функции независимого директора в компаниях АО «Лидер-Инвест» и АО «Бизнес-Недвижимость» (структуры AФК «Система»), работает в статусе председателя совета директоров в АО «Электронные торги и безопасность».