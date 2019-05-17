Закон о цифровых книжках будет принят вовремя

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что пенсионная система в плане цифровизации подготовлена лучше других.

Эксперт Валерий Рязанский отметил, что нет причин беспокоиться. «Были разные точки зрения относительно перехода на цифровой формат, ибо была слабая электронная база». Но время пришло, на цифровизацию выделены средства», - добавил глава комитета.

При этом закон об введении электронных книжек в Госдуму пока не поступал, передает НСН.