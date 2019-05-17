Супруга певца Александра Малинина Эмма восхитила пользователей сети, опубликовав фото на пляже

Супруга певца Александра Малинина 57 летняя Эмма восхитила пользователей сети, опубликовав фото на пляже. Но Эмма Малинина, в отличие многих знаменитостей, фотографировалась не в купальнике.

Хотя у этой женщины, мамы троих взрослых детей, такая стройная фигура, что она смело может показать фото в бикини.

Семья Малининых отдыхает в Италии, с погодой им не очень повезло. Жена артиста на отдыхе не расслабляется.

Со спортом не расстается. "Для спорта нет плохой погоды", - считает Эмма Малинина. Бегает на побережье, выполняет разные упражнения, катается на велосипеде. Жена Малинина может позволить себе на завтрак булочки, будучи уверенной, что на зарядке все лишние калории сгорят. "Спортсменка. Комсомолка. Отличница! ...ну и многодетная мамочка по совместительству", - заметили поклонники семьи Малининых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina)14 Май 2019 в 4:07 PDT