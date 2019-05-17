Самолёт SSJ100 сел с допустимой скоростью, но был перегружен

В Росавиации сообщили, что самолёт Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревший в аэропорту Шереметьево, во время посадки имел превышение допустимой массы на 1,6 тонн.

При этом в Росавиации подчеркнули, что превышение скорости во время посадки авиалайнера зафиксировано не было, передаёт РИА Новости. «К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42600 килограммов, что на 1600 килограммов превышало максимально допустимую посадочную массу», - рассказали в ведомстве.

В Воскресенье, 5 мая, самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, совершил экстренную жёсткую посадку в Шереметьево через 28 минут после начала полёта. При посадке авиалайнер загорелся, погиб 41человек.