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Андрей Разин о малоизвестных фактах личной жизни и карьеры Сергея Доренко

17 мая 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин о малоизвестных фактах личной жизни и карьеры Сергея Доренко
фото: globallookpress.com

Кто мог заказать Сергея Доренко, родственники или бывший мэр Москвы Юрий Лужков? Только что, со второй попытки, Доренко был предан огню. Кто-то считал его гениальным журналистом, кто-то -законченным негодяем. Он и сам так себя называл, превратив даже смерть и похороны в спектакль в стиле нуар.

Оказалось, что огромную роль в жизни Сергея Доренко и в скандальной истории вокруг его кремации сыграл человек, которого немецкий канцлер XIX века Бисмарк назвал бы женихом на каждой свадьбе, младенцем на всех крестинах и покойником на всех похоронах. Это основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин. Малоизвестные факты личной жизни и карьеры Доренко Разин раскрыл в интервью главному редактору еженедельника «Аргументы недели» Андрею Угланову.

Смотрите видеоинтервью с Андреем Разиным на YouTube-канале Андрея Угланова 

- Андрей, со второй попытки тело журналиста Сергея Доренко все же кремировали. Из всей этой истории торчат твои уши. О том, что тебя связывает с Доренко, ты расскажешь потом, чуть позже, а сейчас скажи, что такое – кремация, не кремация, отравленное, говорили, тело, кто-то его заказал? Я, например, знаю, что на первую кремацию, которая была запланирована в прошлые выходные, от администрации президента привезли огромный венок из живых цветов, он стоил 43 тысячи рублей. И все были в шоке и панике в администрации, потому что этой кремации не было. Что это за загадочная история с кремациями, с отравлениями, с администрацией президента?

- Когда приехали дочери и когда шел нормальный диалог на Троекуровском кладбище, куда он прибыл в морг - это было неделю назад, его привезли сразу туда, там же было вскрытие ночью, и эксперты работали по вскрытию. Меня больше всего взбесило то, что жена, вторая его супруга Юля была согласна в тем, чтобы его все-таки захоронить по-человечески в гробу. Она даже проехала с агентами на 23-й участок возле моего сына, на 24-й, 23-й они посмотрели, она выбрала могилу.

- Причем тут ты? Ты и могилы?

- Да потому что я готов был оказать помощь по похоронам.

- Ты на Троекуровском кладбище владелец?

- Я не владелец, но я там купил огромное количество участков, несколько штук, и, естественно, там и Женю Осина похоронил, и предложил Сережу там же, потому что он был мой друг. И, когда, вдруг, все было хорошо, они спустились вниз, возле морга они принимали решение о его захоронении, об организации его похорон, вдруг раздался звонок Юли, и она резко говорит, что срочная кремация. Это, естественно, очень насторожило дочерей от первого брака. Их насторожило, почему кремация? Мы только что договорились, что хороним его в гробу. Она начала вспоминать какие-то его высказывания, что развейте мой прах над Крымом. Но в резкой форме, вплоть до скандалов начался ее откат на кремацию.

- Это новой жены Юлии?

- Да. Эта ситуация взбесила и меня, я был на телефоне, на связи с дочерьми, с его близкими родственниками, и я говорил, что пишите заявление, потому что другого варианта нет, потому что по закону жена - она пригласила тут же юриста, это ее право, как его захоронить: или его кремировать или его похоронить в гробу. Юлия является законной супругой, а у нас, к сожалению, в законодательстве прописано, что вы должны распорядиться, приехать нотариально и заверить, как вы хотите, чтобы вы были похоронены. Если вы этого не делаете, то за вас принимать решение будет супруга или супруг. В законодательстве есть такой пробел, где дается право, если ты не распорядился, то это делает жена. Но у него же пять детей! Дети хотят, конечно, приходить на кладбище, посидеть возле могилы, хотят принести цветы, и, вдруг, резкое такое изменение.

- А с чем, ты думаешь, это было связано?

- Мое первое подозрение, что его отравили. У Сергея, по версии медиков, была внезапная остановка сердца, как и у моего умершего сына. Но моего сына обследовали три месяца. И только через три месяца они установили, что это миокардит. Заключение по тем органам, которые взяли у Доренко на экспертизу, будет готово также через три месяца. А если понадобится вторичная экспертиза? Опять кто-то уносит следы.

- Если человек хочет спрятать концы в воду, он и настаивает. Ты намекаешь, что это его вторая жена могла его отравить?

- Кто-то ей звонит и говорит – кремация, ты должна его кремировать. Значит, не все в нашем королевстве хорошо, потому что соглашались на одну версию, теперь соглашаются на другую. А где у нас есть три месяца? Через три месяца придут анализы его печени и других органов, через три месяца будут только глубокие, полные биохимические анализы. А если что-то? Нет тела и нет дела.

Я обратился к Юлии через свою страничку в Instagram, попросил ее, откажись от этого, подумай о детях, подумай о предыдущей семье Сергея, подумай о Марине, о первой жене, подумай о тех дочерях, которые хотят приходить на кладбище.

- А первая супруга Марина, она как-то высказывалась по этому поводу?

- Она не может высказываться, она не имеет права по закону, потому что все принадлежит последней супруге, и по закону Российской Федерации принимает решение она. Она привела юристов, и чуть драка не началась из-за того, что там на кладбище была ругань до трех часов. Мы с руководством так и не могли понять, все-таки будет он захоронен или не будет? Потом, когда они приехали в полицию, написали заявление.

- Дочери от первого брака?

- Да, и только в два часа ночи мы получили бумагу о том, чтобы отменить похороны. Почему администрация президента прислала венок, многие люди приехали? Потому что никто не ожидал, что в 2.30 ночи в морг Троекуровского кладбища поступит заявление о том, что тело супруге не выдавать. Понимаете, самое главное, выдача тела должно производиться только супруге. Следователь отменил это. Сейчас спешно опять проводят анализы. У меня тоже подозрение, что что-то здесь не чисто.

- Есть же у криминалистов еще со времен древних веков такое понятие – ищи, кому это выгодно. Какие у Доренко были враги? У него же врагов было много. Я знаю, например, что Лужков, которого Доренко громил в конце 90-х годов, чтобы он не стал президентом, и Примакова, которого он тоже громил - так вот, Лужков будто бы даже где-то и высказывался, что Доренко – это убийца Примакова. И понятно, что Доренко сделал все, чтобы Лужков свою политическую карьеру закончил в Москве, как и Примаков. Так, может быть, это оттуда может ветер дуть?

- Те люди если получают заказ, заказ оплаченный, то возврата нет. Есть такая ситуация, когда даются деньги какой-то одной из группировок и говорят убрать этого человека. Есть длинный заказ, а есть долгий заказ, когда получаешь ты деньги за какое-то убийство, и человек не исполнил этого, то у тебя висяк, и ты в любом случае можешь его осуществить, потому что говорят, что нам надо затихнуть, нам нужно сейчас время. Вот у нас и подозрение с дочерьми и родственниками, что это может быть заказ из тех еще 90-х. Никто не спорит, что Лужков потерял страну, Лужков хотел прийти к власти на всей территории Российской Федерации, стать президентом, а Примаков должен был остаться премьером. И они должны были получить эту власть, а им ее не дали.

- Да, им Березовский не дал это сделать руками Доренко.

- Да, не дал это сделать, поэтому у нас есть самые большие подозрения. Если дело моего сына не закрывалось и обследование было три месяца после его смерти, то почему через несколько часов будет кремация? Почему? Почему его нельзя по-человечески похоронить? По-христиански? Ведь семья настаивает, родственники настаивают.

- То есть кто-то захотел спрятать концы в воду. Сейчас пришло время рассказать, причем тут ты и Доренко?

- Дело все в том, что когда произошла с Доренко именно эта ситуация, - он был привлечен к уголовной ответственности…

- Когда он на мотоцикле сбил военного.

- Да, сбил, четыре года ему дали условно. Естественно, Березовский не мог никаких действий предпринимать здесь, в России, он уже находился в Лондоне в бегах. Он позвонил мне и попросил меня приехать в Лондон.

- А до этого ты Доренко не знал?

- Не знал. Это был 2003 год. Он мне позвонил и сказал, что я очень прошу приехать, у меня есть один вопрос. Я к нему приехал.

- А позвонил он тебе, поскольку ты был у него крестным отцом?

- Да, он мне звонит и говорит, приезжай. Я приехал. Березовский говорит: есть очень хороший парень Сережа Доренко, я очень многим ему обязан, он практически спас Россию от гнета лужковской команды, и теперь Лужков ему мстит. Как заявил Березовский, Доренко пытаются посадить в тюрьму, сейчас они дали ему условный срок, потом они хотят сделать ему еще вторую подставу и посадить.

Я, естественно, ему сказал: «Борис Абрамович, а почему вы не можете?» Он говорит: «Судебные органы, к которым я обратился, попросили у меня почти 10 миллионов долларов, но я, естественно, на такие вещи не пошел, потому что понимал, что все равно Лужков додавит эту ситуацию, Лужков его или устранит, или посадит. Лужков не может успокоиться, что потерял страну».

Я прилетел в Москву, познакомился с Доренко. Я как юрист сказал Сергею, что вижу только один выход - если ты приедешь на территорию Ставропольского края. Я стал депутатом Государственной Думы, ты станешь моим помощником, я член фракции КПРФ, поэтому я могу тебя принять в партию, ты будешь моим помощником. Я тебя пропишу в Ставропольском крае, и мы пересмотрим твой приговор по вновь открывшимся обстоятельствам по месту нового жительства. Он приехал в Новопавловку, мы его прописали там, я его принял в Коммунистическую партию, он стал помощником депутата Государственной Думы, помогал мне очень много в работе. Он уехал почти на год, целый год пахал. Меня вызвал Зюганов, меня наклоняли как могли с просьбой, чтобы Сергей Доренко ушел из партии. Потому что Примаков давил очень сильно на Зюганова.

- Я помню эту историю, я тогда не верил, что Доренко стал коммунистом.

- Да, и, все-таки, мы с моим братом Сережей Костукайло сделали все возможное. На Ставрополье суд рассмотрел этот вопрос, отменил ему приговор, и он вступил в законную силу. Таким образом Сергей перестал быть судимым, и мы его практически спасли. Приехали люди, подставу сделать уже на территории Ставропольского края, и мы его прятали, чтобы только он не нарвался, там хотели учинить драку. Я прятал его у бабушки, мы перемещались на других машинах, пересаживались, за нами была слежка, и было очень тяжело, реально ему было трудно. Я ему говорил, что они могут устроить любую провокацию, любую драку и он будет тут же арестован.

- Тебе за это Доренко чем-нибудь отплатил?

- Доренко отплатил тем, что он меня поддержал на следующих выборах в Государственную Думу Ставропольского края. Я с успехом выиграл вторую кампанию, третью кампанию выиграл. Я трижды был депутатом Думы.

- Скажи, это было связано с его помешательством на коммунизме? В 2004 году Доренко поехал в Киев, выступил на Майдане и пообещал собравшимся привести президента России в клетке. Зачем он это сделал?

- Сергей Доренко - востребованный политический киллер, и если в журналистике появляется такой мощнейший, талантливый человек, он практически востребован очень серьезно.

- Доренко хотел этим киллерством заняться в 2000 году, когда про подводную лодку говорил на Первом канале? И это второй раз попытка киллерства была в Киеве на Майдане? Это была навязчивая идея?

- Это было еще задолго до Майдана, который там случился, и я знаю, кто его туда послал, это был Борис Березовский. С грузином, с Бадриком, его вторым человеком, который там мутил все эти вопросы. Я у Сергея спрашивал: «Сергей, как ты оказался на Украине?» Он говорит: «Меня попросил Борис Абрамович вместе со своим другом».

- И он разошелся, начал нести такую пургу про клетку железную и не мог остановиться. Познер Владимир Владимирович – величайший журналист всех времен и народов - и еще один величайший журналист Александр Глебович Невзоров - они решили упрятать Доренко в ад. И один, и другой заявили, что место Доренко в аду.

- Дело все в том, что есть еще определенная зависть. Например, твоя газета в пятерке лучших, и когда мы все приходим, то там призы дают другим, а тебя не вызывают, а твоя в пятерке, фаворит. Тоже самое и они, потому что они занимаются именно тем же самым, эти журналисты, но Сергей просто немножко талантливее, он делает это так, как они не могут это сделать никогда. И, естественно, увидев это, увидев, например, Александра Глебовича, репортаж о смерти Сережи, я написал ему всего два слова, что гореть тебе самому в аду, потому что такими вещами заниматься нельзя. Во-первых, ты побойся Бога, ты же сам журналист, ты себя называешь журналистом, и о покойниках нельзя говорить плохо, а ты именно издеваешься над покойником. Есть повод у Владимира Владимировича Путина обидеться на Доренко? Есть. Но он же прислал венок.

- Почему, кстати? Он же знает про клетку, что он его хотел в клетке в Киев, почему он его в Кремль звал последнее время? Что такое?

- Да потому что талантливейший журналист! Доренко говорил всегда и жестко, и четко. Путин не любит, когда слишком много лижут. Мы включаем наши федеральные каналы и видим облизывание всех мест президента, суровые, четкие и тяжелые вопросы не проговариваются, не освещаются никак. Это же не помогает президенту.

Путин любил здоровую, жесткую критику Доренко, порой это его раздражало, но он понимал, что говорит человек талантливо, правильно те вещи, которые ему посылают сигнал. Когда Доренко выступил по подводной лодке «Курск», когда он жестко сказал, его выгнали с Первого канала, но сразу были действия, Путин сразу приехал, он встретился с семьями, он все сделал, увековечили память. Это хорошая подсказка, это не критика, это правильно. А у нас талантливых журналистов раз-два и обчелся, их почти нет.

- Скажи, у тебя были какие-то предчувствия, что кремация не состоится во второй раз?

- Я посоветовал дочерям от первого брака обратиться в суд с заявлением и в судебном порядке отменить второй раз кремацию. Я считаю, что пока есть хоть какое-то малейшее сомнение, нужно все-таки соблюдать какие-то нормы приличия.

- Мы с Андреем Разиным выражаем соболезнование всем родственникам, всем друзьям Сергея Доренко. Необычайно талантливый, необычайно нахальный человек, умный, знающий, который ничего и никого не боялся, и такие, на самом деле, в наше время - большая редкость.

 

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В пятницу, 17 мая, стало известно, что специалисты провели посмертную экспертизу убитого тремя дочерьми в Москве 57-летнего Михаила Хачатуряна и выяснили, что у мужчины было расстройство личности.

//Общество

Смертельное ДТП с участием 4-х машин произошло на трассе «Таврида». Грузовик со щебнем смял легковушку

Смертельное ДТП с участием 4-х машин произошло на трассе «Таврида». Грузовик со щебнем смял легковушку

Страшная авария случилась на трассе «Таврида» в Ленинском районе. Столкновение произошло на затяжном пологом повороте. Скорее всего один из легковых автомобилей пошел на обгон, но за высоким разделительным отбойником не заметил машину, едущую навстречу.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Алсу с дочерью могут спеть на концерте Ержана Максима

Алсу вместе со своей дочерью Микеллой могут выступить в Нур-Султане на сольном концерте финалиста шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержана Максима. Организаторы мероприятия ведут переговоры с продюсером певицы.

//Общество

Эксперт: О чем стоит помнить, отдыхая у воды

Эксперт: О чем стоит помнить, отдыхая у воды

На пляже кроме риска обгореть на солнце отдыхающих могут встретить и другие опасности. Например, в тропических странах через кожу стоп могут попасть личинки вредных насекомых.

//В мире

Экс-глава Конституционного суда об избиении латвийского мальчика в Англии

Экс-глава Конституционного суда об избиении латвийского мальчика в Англии

В Британии был избит 12-летний мальчик из Латвии в одной из английских школ. Скандал произошел в школьной столовой, когда ребенок покупал себе обед. Два одноклассника избивали Эдварда Пургайлиса со словами: «Поезжай обратно в Россию!»

//Шоу-бизнес

Полину Диброву раскритиковали за то, что она не желает жить без помощников в доме

Полину Диброву раскритиковали за то, что она не желает жить без помощников в доме

Супругу телеведущего Дмитрия Диброва раскритиковали из-за того, что она не желает жить без прислуги в доме. Недавно Полина впервые за 10 лет осталась на неделю без помощников по хозяйству.

//Спорт

Вратарь Элвис Мерзликин: «Мы не сборная России, мы Латвия»

Вратарь Элвис Мерзликин: «Мы не сборная России, мы Латвия»

Сборная Латвии по хоккею потерпела второе поражение в четырех матчах группового этапа. Команда занимает пятое место в группе В с шестью очками. В четвертьфинал по завершении группового этапа выйдут четыре лучшие команды.

//Политика

Ангела Меркель надеется в скором времени провести встречу с Владимиром Зеленским

Ангела Меркель надеется в скором времени провести встречу с Владимиром Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется на скорую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Подчеркивается, что конкретные сроки ее проведения к настоящему моменту не определены.

//Экономика

Крымский мост повлиял на экономику Украины

Крымский мост повлиял на экономику Украины

Крымский мост, открытый год назад, оказал негативное влияние на украинскую экономику. Из-за введения его в эксплуатацию сильно снизилась загрузка портов Украины в Азовском море.

//В мире

Глава МИД ЛНР подсказал властям Украины мирный способ освобождения Донбасса

Глава МИД ЛНР подсказал властям Украины мирный способ освобождения Донбасса

Владислав Дейнего, руководитель МИД непризнанной ЛНР, рассказал, какой шаг должен предпринять Киев, чтобы освободить Донбасс. Соответствующее заявление дипломат сделал в разговоре с российскими журналистами.

//В мире

Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии

Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии

В пятницу, 17 мая, стало известно, что Европейский Союз продлил санкции против Сирии на один год. Совет ЕС сообщил, что ограничения в отношении властей САР будут действовать до июня 2020 года.

//Общество

Как правильно выбрать собаку, рассказал кинолог

Как правильно выбрать собаку, рассказал кинолог

Президент Российской кинологической ассоциации рассказал, как правильно выбрать щенка. По словам Владимира Голубева, нужно посмотреть на представителей породы на выставках, а в питомнике отдавать предпочтение весёлым и игривым щенкам.

//live

«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»

«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»

Правительство РФ в курсе, что народ у нас в основном живет бедно, и, видимо, будет «исследовать эту бедность и понять ее причины». О том, почему 65 процентов россиян не могут сделать сбережения, размышляет Александр НЕКИПЕЛОВ...

//В мире

Умерла героиня мемов – кошка Grumpy Cat

Умерла героиня мемов – кошка Grumpy Cat

Сегодня стало известно о кончине кошки Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), которая долгое время являлась героиней популярных мемов. Печальную новость поклонникам сообщили хозяева домашнего животного.

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