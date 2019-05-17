В пещере «Таврида» в Крыму нашли останки вымерших видов животных

Ученые выяснили, что в пещере «Таврида», найденной в Крыму при строительства одноименной трассы, открыта самая древняя ископаемая пещерная фауна на полуострове и в России, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Об этом говорится в сообщении Палеонтологического института имени Борисяка РАН. Академик Алексей ЛОПАТИН провел исследование костных материалов, собранных в 2018 году. Был установлен приблизительный возраст фауны – это ранний плейстоцен, около 1,8-1,5 миллиона лет.

В «Тавриде» нашли останки вымерших видов: южный слон, два вида лошадей, два носорога – эласмотерий и стефанорин, гигантский верблюд, древний большерогий олень арверноцерос Верещагина, древние быки лептобос и эобизон, винторогие антилопы газеллоспира и понтоцерос, заяц-гиполагус, мелкий дикобраз Виноградова, небольшой волк, гигантская гиена пахикрокута, крупная саблезубая кошка гомотерий. Также там обнаружили кости гигантского страуса, стрепета, тетерева, ястреба, и мелкого сокола.

Напомним, неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками древних животных обнаружили в Крыму при строительстве трассы «Таврида» в июне прошлого года. Вместе со спелеологами в пещере работали палеонтологи, которые обнаружили кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. На базе найденной пещеры будет создан научно-исследовательский и туристско-рекреационный комплекс.

Об этом говорится в сообщении Палеонтологического института имени Борисяка РАН. Академик Алексей ЛОПАТИН провел исследование костных материалов, собранных в 2018 году. Был установлен приблизительный возраст фауны – это ранний плейстоцен, около 1,8-1,5 миллиона лет.

В «Тавриде» нашли останки вымерших видов: южный слон, два вида лошадей, два носорога – эласмотерий и стефанорин, гигантский верблюд, древний большерогий олень арверноцерос Верещагина, древние быки лептобос и эобизон, винторогие антилопы газеллоспира и понтоцерос, заяц-гиполагус, мелкий дикобраз Виноградова, небольшой волк, гигантская гиена пахикрокута, крупная саблезубая кошка гомотерий. Также там обнаружили кости гигантского страуса, стрепета, тетерева, ястреба, и мелкого сокола.

Напомним, неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками древних животных обнаружили в Крыму при строительстве трассы «Таврида» в июне прошлого года. Вместе со спелеологами в пещере работали палеонтологи, которые обнаружили кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. На базе найденной пещеры будет создан научно-исследовательский и туристско-рекреационный комплекс.