Проницательный инвестор чеченского происхождения Руслан Байсаров в этом году по-прежнему входит в число двух сотен самых богатых российских бизнесменов по версии журнала «Forbes». По мнению этого авторитетного издания, один из самых крупных объектов бизнеса Байсарова – «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) с принадлежащей ей правами на освоение Элегестского угольного месторождения. Руслан Сулимович был инициатором идеи и стоял у истоков создания этой компании.

Кроме ТЭПК, Байсаров владеет (контрольный пакет акций) и управляет Группой компаний СК Мост - крупнейшей строительной организацией в России, без участия которой не обходится ни одна значимая стройка транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Инженер, экономист, социолог

Руслан Байсаров появился на свет 9 августа 1968 года в семье Сулима и Касират Байсаровых, проживающих в родовом селе их древнего рода Пригородное Грозненского района Чечено-Ингушской АССР.

Закончив среднюю школу в 1985 году, юноша отправился в Москву, где успешно сдал экзамены и был зачислен на первый курс Московского инженерно-строительного института. После первого курса пошёл служить в Советскую Армию.

Демобилизовавшись, Руслан продолжил получение высшего образования в Грозненском нефтяном институте (ГГНТУ), где и получил в 1996 году диплом инженера-экономиста.

Но Байсаров не остановился на достигнутом, и в 2001 году он успешно защищает степень магистра социологии в МГУ.

Учёная степень кандидата технических наук была присвоена Р.С. Байсарову Диссертационным советом МИСиС совсем недавно, в 2018 году.

Путь Руслана Байсарова к своему делу

По воспоминаниям самого Байсарова, так как он рос в малообеспеченной многодетной семье, ему с раннего детства приходилось заниматься добыванием денег. Поэтому, попав в перестроечную Москву, юноша не растерялся, а с головой окунулся в дух предпринимательства, только зарождавшийся в России. Студентом московского вуза он и заработал первые серьёзные деньги, занимаясь продажей дефицитных импортных товаров. Полученный таким образом начальный капитал был успешно приумножен - в Совинцентре (Москва) Руслан открыл

- игровой клуб,

- спорткомплекс,

- салон красоты,

- ресторан.

Деловыми партнёрами Байсарова в этих проектах были друзья и приятели - Фёдор Бондарчук и Степан Михалков.

На рубеже веков Руслан Байсаров резко сменил сферу деятельности, с головой погрузившись в переработку и продажу нефти. Его компания «Инфант» стремительно завоевывала столичный рынок нефтепродуктов. Заслужив признание коллег-нефтяников, был избран членом совета директоров Российского топливного союза и вице-президентом Московской топливной ассоциации. Занимал руководящие должности на ключевых постах ведущих предприятий Москвы и Центра России.

В 2011 году Руслан Байсаров в очередной раз кардинально меняет сферу приложения своих бизнес-талантов. Он уходит из «нефтянки» и решает заняться собственными проектами. Именно в 2011 году Байсаров основал и возглавил «Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию» (ТЭПК).

В 2013 году ТЭПК приобрела лицензию на освоение Элегестского угольного месторождения. Это месторождение имеет самые большие изведанные запасы угля в России. Для его успешной разработки необходимо построить транспортную магистраль Элегест-Кызыл-Курагино протяжённостью 410 километров. Будущая линия свяжет богатейшее месторождение угля страны с Транссибирской магистралью, что позволит Республике Тыва получить доступ к главной транспортной артерии России. На протяжении всего маршрута планируется возвести 127 мостов и 8 тоннелей. Общая длина этих сложнейших инженерных сооружений - 27 километров. Железная дорога Элегест - Кызыл – Курагино – самый крупный инвестиционный проект Сибири на сегодняшний день и является стержневым объектом федерального инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Для успешного освоения Элегестского угольного месторождения будет построен угольный портовый терминал в Хабаровском крае, что даст прямой доступ к потребителям угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2016 году Руслан Байсаров закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций Группы компаний СК Мост, одного из крупнейших российский холдингов в отрасли строительства. В организации успешно функционируют 12 мостостроительных и 3 тоннельных отряда.

Руслан Сулимович - председатель совета директоров АО «УСК Мост».

В настоящее время Группа компаний СК Мост реализует такие системообразующие спецобъекты транспортной сетки страны и гидротехнические сооружения федерального уровня, как:

- прокладка Второго Байкальского тоннеля в рамках модернизации БАМа,

- возведение трансграничных с Китаем мостов Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) и Благовещенск (Амурская область) - Хэйхэ (КНР),

- переоборудование ж\д Сахалина с формата 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм,

- проходка тоннелей в рамках расширения Московского метро

В начале 2019 года закончено строительство портовых сооружений для порта Сабетта в рамках проекта Ямал СПГ.

Отец и семьянин

У Руслана Байсарова две дочери и четыре сына.

Первая дочь Камила появилась на свет в 1993 году.

Самый известный ребёнок Руслана – сын Дени, от брака с Кристиной Орбакайте. В 2009 году все слои российского общества с нескрываемым интересом наблюдали «в прямом эфире» судебный процесс по определению места жительства Дени.

Брак Байсарова с Орбакайте не был зарегистрирован в ЗАГСе. Бракосочетание Руслана и Кристина было проведено по канонам ислама (Никах) и закреплено имамом Московской соборной мечети Раисом Хазратом.

Сын Илман родился в 2003 году от сотрудницы модельного агентства Modus Vivendis Алины Цевиной.

Про вторую дочь, Дали, родившуюся в 2005 году, известно немного, только имя матери ребёнка – Юлия.

В 2009 году Руслан женился на чеченке из своего родового села Пригородное. В этом браке у Руслана двое сыновей - Амир и Амин.









Руслан Байсаров подписывает договор с РЖД (Фото – пресс-служба РЖД)









Руслан Байсаров с сыном Дени (Фото из личного архива)









Руслан Байсаров на заседании правительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (Фото – пресс-служба СК «Мост»)









Руслан Сулимович Байсаров (Фото – пресс-служба АО «ТЭПК»)







