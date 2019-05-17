Политический деятель и музыкальный продюсер Андрей Разин в интервью главному редактору еженедельника «Аргументы недели» Андрею Угланову поразмышлял о том, кто мог заказать Сергея Доренко. Разин подозревает, что скончавшегося 9 мая журналиста отравили.

«У меня и родственников Сергея есть версия, что это может быть заказ из 1990-х. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков хотел прийти к власти на всей территории Российской Федерации, стать президентом, а Евгений Примаков должен был остаться премьер-министром. План Лужкова и Примакова сорвал олигарх Борис Березовский, он сделал это руками Сергея Доренко», - отметил Разин.