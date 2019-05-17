Максим Резник пришел на допрос по делу о наркотиках после заявления ФАН

Скандально известный депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в эти минуты находится в отделении полиции. Более подробно об этом сообщает корреспондент ФАН-ТВ. Напомним, ранее правоохранителям из этого же отделения передали куртку парламентария, в которой, по данным источников ФАН, обнаружили следы наркотиков. В связи с этим заведено дело.

Супругу Резника Ксению Казарину также пригласили в отделение по делу о наркотиках. Именно она была на допросе, так как политик из-за депутатской неприкосновенности освобождается от ответственности.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, в свою очередь, обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те проверили куртку Резника, купленную на Avito. Редакцию СМИ интересовало, есть ли на вещах парламентария следы запрещенных веществ. Ведь ранее «Невские Новости» выпустили целый ряд материалов, в которых публиковали видеоролики с курящим марихуану «слугой народа». Причем пока официальных комментариев по этому делу со стороны Максима Резника не поступало. Однако его обещали дать в установленном порядке.

История Максима Резника вызвала серьезный общественный резонанс. Именно поэтому журналисты провели собственное расследование и подтвердили, что петербургский депутат страдает от наркотической зависимости.

Напомним, скандал разразился еще на первомайском шествии в Санкт-Петербурге. Судя по словам очевидцев и видео в Сети, депутат вел себя крайне неадекватно. Во время праздника он выкрикивал провокационные лозунги, чтобы «разогреть толпу» объединенных демократов, а также постоянно мешал движению колонны. Именно из-за него произошла серия задержаний.

Позднее в редакцию «Невских Новостей» прислали видео, на котором Максим Резник, раскуривал самокрутку, предположительно, с коноплей.

Несколько дней спустя депутат вместе с женой Ксенией Казариной неожиданно отправился в Прагу. Его поездка за границу так же не осталась незамеченной. Очевидцы опубликовали видео, на котором он и его супруга без капли стеснения курят из трубочки для гашиша.

Естественно, скандал с Максимом Резником не могли не прокомментировать в Смольном. Петербуржцы создали петицию на имя главы ЗакСа Вячеслава Макарова. Тот, в свою очередь, пообещал разобраться с ситуацией строго в рамках закона.