Заслуженный врач: Почему москвичи не высыпаются

Исследователи провели опрос и выяснили, что 47 процентов работающих москвичей испытывают проблемы со сном. Они не высыпаются на протяжении трех-четырех рабочих дней в неделю, из-за этого теряют 25 процентов работоспособности.

Заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал изданию «Вечерняя Москва» о причинах, которые вызывают у жителей столицы проблемы со сном.

"В итоге каждый второй москвич на 6–7 часов смещает свои часовые пояса в одну сторону, а потом в понедельник пытается вернуться обратно, а это, извините, равняется перелету Москва — Хабаровск и обратно", - отметил эксперт.