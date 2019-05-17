Нашлось бесплатное решение проблемы мусора. Но власти хотят чтобы задорого!

Политик Дмитрий Гудков нашёл иностранные компании, готовые за свой счёт построить в России современные перерабатывающие мусор заводы. Их технологии абсолютно безопасные по сравнению с процессом мусоросжигания.



В своём блоге на "Эхо Москвы" Гудков называет эти компании - канадская AlterNRG, французская Europlazma или международная Tetra Tech. Ими движут не только бизнес, но и желание жить на чистой планете. Их технологии используются в Польше, Венгрии, Китае, Южной Корее, США, Канаде. Речь идёт о различных методах: например, пиролизе с плазмотроном, плазменных установках, минерализации ТБО, окислении в воде, находящейся в сверхкритическом состоянии. Эти технологии не нуждаются в полигонах и сжигании. В отличие от них мусоросжигательные заводы будут выбрасывать в воздух огромное количество диоксина, вызывающего раковые заболевания, а также фильтры, используемые на них, придётся утилизировать как ядерные отходы.



Однако почему Россия не спешит внедрять у себя передовые технологии переработки мусора, начать переговоры с мировыми лидерами в этой области? Политик предполагает, что виной всему объёмы денежных средств, которые можно освоить на неэффективных и отставших от времени полигонах, печах. Да и транспорт будет постоянно загружен, чтобы возить этот мусор из Москвы за тысячи километров. В итоге решение мусорной проблемы в России упирается в политическую волю и коррупцию.



