III Московский фестиваль «Мельница Сампо» ждет гостей

1 июня 2019 года с 14.00 в Московском государственном объединенном музее-заповеднике Коломенское состоится III Московский фестиваль «Мельница Сампо». Фестиваль проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

На фестивале Сампо гости узнают о культуре и традициях многонациональной Карелии, почувствуют красоту языка народов Земли Сампо, увидят своеобразие и колорит национальных костюмов, обрядов и праздников.

В программу Фестиваля войдут выступления исполнителей и коллективов, представляющих Республику Карелия. Будет работать площадка для дегустаций, на которой гости Фестиваля смогут попробовать национальные карельские блюда.

Фестиваль разместится в двух зонах:

1. Мельница Сампо – художественно-декоративный объект, символ

и главная площадка Фестиваля. Здесь пройдут все интерактивные мероприятия – как детские, так и взрослые, заработает площадка дегустации, раус-программа, торговые площадки;

2. Сцена – оформление сцены выполнено с использованием традиционных орнаментов и архитектурных элементов.

Фестиваль направлен на содействие сохранению языков, культуры, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов республики — карелов, вепсов, русских, а также приравненных к ним по этнокультурным и языковым признакам финнов; укрепление и развитие межрегиональных связей и межкультурного обмена между Республикой Карелия и Москвой.

Во время работы Города мастеров для гостей фестиваля будут организованы интерактивные мастер-классы:

- приготовление традиционного карельского пирога «калитка»;

- плетение из бересты;

- резьба и поделки по дереву;

- бисероплетение;

- рисование.

Интерактивная площадка с играми и танцами Карелии сделает праздник по истине народным.

В мини-питомнике будут представлены породы северных ездовых собак: хаски, маламуты, самоеды. Работают «экскурсоводы», которые расскажут гостям фестиваля об истории и особенностях этих пород собак.

Завершится Фестиваль гала-концертом, в котором примут участие фольклорные коллективы, инструменталисты, вокальные и танцевальные коллективы, в том числе:

- ансамбль Петрозаводского Государственного Университета «ТОЙВЕ»,

- Анастасия Пегасова и ансамбль «Янтарь».

- оперные певцы Богдан Шувалов (контр-тенор), Эльмира Калимуллина (сопрано), Вячеслав Косарев (баритон)

- фольклорные коллективы тверских карел «Карельская берёзка» и «Виржи».

В ходе гала-концерта ведущие знакомят зрителей с историей, культурой, традициями республики Карелия и подведут итоги мастер-класса по карельской «калитке» и конкурса туристской песни.

Вход на III Московский фестиваль «Мельница Сампо» свободный.

Пресс-секретарь: Дарья Хлобыстова.

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