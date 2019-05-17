Смертельное ДТП с участием 4-х машин произошло на трассе «Таврида». Грузовик со щебнем смял легковушку

Очередная страшная авария случилась на трассе «Таврида» в Ленинском районе. На этот раз не повезло четырем машинам, пишут «Аргументы недели-Крым».

Столкновение произошло на затяжном пологом повороте. Скорее всего один из легковых автомобилей пошел на обгон, но за высоким разделительным отбойником не заметил невысокую машину, едущую навстречу. В итоге многотонный грузовик, груженый щебнем, словно каток смял одну из машин.

Высокое разделительное ограждение – это «смертельный номер» при обгоне на «Тавриде». Дело в том, что высота ограждения не будет иметь значения при четырехполосном движении, а при нынешних двух полосах оно закрывает обзор и уже неоднократно становилось причиной ДТП. К тому же разметка так же нанесена с расчетом на четырехполосное движение. И оба этих фактора делают некоторые места на трассе смертельными в прямом смысле этого слова.

По информации МЧС, авария произошла вчера около двух часов дня. Участниками инцидента стали «УАЗ Патриот», «Renault Logan», «ВАЗ-21010» и грузовой автомобиль «Volvo». К сожалению, вождитель «Renault Logan» погиб от полученных травм. Также травмировался водитель УАЗа, которого доставили в горбольницу Керчи. Остальные автомобилисты не пострадали.























