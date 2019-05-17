Андрей Разин: подозреваю, что Сергея Доренко могли отравить

Политик и музыкальный продюсер Андрей Разин полагает, что скончавшегося журналиста Сергея Доренко, с которым его связывали дружеские отношения, могли отравить. Своими подозрениями Разин поделился с главным редактором еженедельника «Аргументы недели» Андреем Углановым.

На мысль об убийстве журналиста основателя поп-группы «Ласковый май» натолкнуло то, что вдова Доренко Юлия настояла на срочной кремации супруга.

«Мое первое подозрение – отравление. У Сергея, по версии медиков, была внезапная остановка сердца, как и у моего умершего сына. Но моего сына обследовали три месяца. И только через три месяца они установили, что это миокардит. Заключение по тем органам, которые взяли у Доренко на экспертизу, будет готово также через три месяца. А если понадобится вторичная экспертиза? Нет тела и нет дела», - отметил Андрей Разин.