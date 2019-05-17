Эксперт: О чем стоит помнить, отдыхая у воды

На пляже кроме риска обгореть на солнце отдыхающих могут встретить и другие опасности. Например, в тропических странах через кожу стоп могут попасть личинки вредных насекомых.

Врач-дерматолог Зоя Евсюкова рассказала изданию "Вечерняя Москва", что важно, чтобы очки были со специальным покрытием: обычные линзы будут, наоборот, усиливать вредное воздействие солнца, расширяя зрачок, но не удерживая ультрафиолет.

Чтобы определить, как часто нужно пользоваться солнцезащитным средством, нужно посмотреть на степень защиты.