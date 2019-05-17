Как правильно выбрать собаку, рассказал кинолог

Президент Российской кинологической ассоциации рассказал, как правильно выбрать щенка. По словам Владимира Голубева, нужно посмотреть на представителей породы на выставках, а в питомнике отдавать предпочтение весёлым и игривым щенкам.

«Есть несколько обязательных шагов после того, когда вы приняли решение завести собаку. Шаг первый — выбор породы. Постарайтесь узнать как можно больше о понравившихся породах: особенности характера и предназначение, убедитесь, что они подходят всем членам вашей семьи», - рекомендует кинолог.

Голубев уточнил, что не менее внимательно следует подходить к выбору питомника. Лучше заранее изучить, в каких мероприятиях участвовали собаки и какие документы на них предоставляют заводчики, передаёт РИА Новости.

Прежде чем забирать щенка домой, надо некоторое время побыть с ним и понаблюдать за поведением. «Здоровые щенки крепко стоят на лапах, имеют ясные и веселые глаза, блестящую шерсть. Они подвижны, активны, готовы общаться с людьми, охотно едят и играют», - отметил эксперт.