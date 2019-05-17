В Рязани нашлась потерянная площадка

В Рязани нашли дорогостоящую детскую площадку, пропажа которой возмутила президента страны Владимира Путина. Площадка оказалась разделена на три части и до конца не собрана.

В мэрии города объяснили, что детскую площадку было решено поделить и установить сразу в трёх частях города, одной из которых является местный Лесопарк, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что по всем документам площадка уже год как готова. Однако на деле часть в Лесопарке закончили монтировать только этой осенью, а канатную дорогу собираются установить только к началу лета.