Почти половина студентов в России хотят оплачивать обучение из будущей зарплаты

Почти половина российских студентов согласилась бы получать образование в обмен на часть своей будущей зарплаты. С этим согласилось 45% респондентов. Против оказались 22%.

Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

Опрос было решено провести после того, как одна из онлайн-школ в Америке предложила своим студентам новую финансовую модель: они обучаются бесплатно, а взамен предоставляют учебному заведению 17% своего дохода за первые два года на работе.

Родители выпускников школ и студентов тоже высоко оценили такую идею (44% и 40% соответственно), передаёт РИА Новости. «Первые два года ничего не значат в карьере, только начало набора опыта, так что все с радостью согласятся. Зато появится шанс получить образование семьям с малым достатком», - считают они.