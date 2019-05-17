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Почти половина студентов в России хотят оплачивать обучение из будущей зарплаты

17 мая 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Почти половина студентов в России хотят оплачивать обучение из будущей зарплаты
Фото: pixabay.com

Почти половина российских студентов согласилась бы получать образование в обмен на часть своей будущей зарплаты. С этим согласилось 45% респондентов. Против оказались 22%.

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Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

Опрос было решено провести после того, как одна из онлайн-школ в Америке предложила своим студентам новую финансовую модель: они обучаются бесплатно, а взамен предоставляют учебному заведению 17% своего дохода за первые два года на работе.

Родители выпускников школ и студентов тоже высоко оценили такую идею (44% и 40% соответственно), передаёт РИА Новости. «Первые два года ничего не значат в карьере, только начало набора опыта, так что все с радостью согласятся. Зато появится шанс получить образование семьям с малым достатком», - считают они.

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