Российский учёные назвали отличительные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин

Медики диагностируют инсульты и у мужчин, и у женщин. Российские учёные провели исследование и выявили, что факторы риска ишемического инсульта для мужчин и женщин несколько отличаются.

Основные признаки развивающегося инсульта головного мозга перечислили в сети

Учёные Национального исследовательского мордовского государственного университета выяснили, что для мужчин основными факторами риска развития инсульта являются атеросклероз (хроническое заболевание артерий), курение, увлечение алкогольными напитками, метаболический синдром и малоподвижный образ жизни.

Для женщин опасны сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия (высокий уровень липидов в крови).

Гипертония (повышенное артериальное давление) одинаково грозит инсультом как мужчинам, так и женщинам, передаёт RT.

Учёные из университета в Мордовии также доказали, что ишемический инсульт у молодых мужчин в настоящее время диагностируется гораздо чаще, чем у молодых женщин.

Метаболический синдром - это комплекс нарушений работы организма, которые способствуют развитию ожирения. Дислипидемия - это высокий уровень липидов в крови.



По данным Росстата, в 2018 году большего всего россиян скончались именно из-за болезней системы кровообращения, к которым относится ишемический инсульт.