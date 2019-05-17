"Работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан", - сообщил мэр Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил об остановке строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Строительство церкви в столице Урала на месте сквера вызвало массовые протесты жителей города. Несанкционированные акции продолжались несколько дней.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительные работы остановлены до подведения результатов опроса горожан. "Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения", — сказал Высокинский протестующим против возведения церкви Святой Екатерины. По словам мэра Екатеринбурга, планируется опросить более тысячи человек и подвести итоги к концу будущей недели, - передает РИА Новости.

Возмущения в Екатеринбурге начались в минувший понедельник. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей как противников, так и сторонников строительства храма. По итогам переговоров власти региона заявили, что не видят правовых оснований для остановки строительства. Но протесты продолжились в последующие дни. 15 мая полиция задержала около 70 человек.

На акции в Екатеринбурге отреагировали власти страны. Владимир Путин предложил провести опрос горожан по поводу строительству храма на месте одного из скверов.