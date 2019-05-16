Минкульт засекретил зарплаты руководителей музеев и театров. Их доходам могут позавидовать даже члены Правительства

Нищая российская культура оказалась вовсе даже не бедной, точнее богатыми можно назвать тех, кто стоит у руля подведомственных Минкульту учреждений – театров, музеев профильных учебных заведений. Их зарплатам могут позавидовать даже члены правительства.

Например, самая большая зарплата среди руководителей музеев у гендиректора музеев Московского Кремля Елены Гагариной (дочери первого космонавта Юрия Гагарина). В прошлом году она каждый месяц из бюджета получала по 1 миллион 186 тысяч рублей. Меньше «зарабатывал» гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - 733 тысячи рублей в месяц, а вот директор Третьяковки Зельфира Трегулова — 719 тысяч рублей. Но больше всех «вкалывал в поте лица» худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирханов. За его старания он ежемесячно из бюджета получал 1 миллион 507 тысяч рублей. Все эти цифры были официально опубликованы на сайте ведомства, однако быстро были удалены, когда чиновники сообразили, что не стоит простому народу знать правду о трудовых подвигах госслужащих на культурном поприще. «Что Министерство культуры считает нужным опубликовать - публикует, что не считает нужным публиковать - не публикует», - цитируют «Открытые медиа» руководителя пресс-службы Кирилла Ховрина.