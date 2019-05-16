Найти «таинственного Андрея», к которому в гости в Прагу прилетела Екатерина Бобкова – главный свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева, оказалось не так уж и сложно.

Гораздо веселее было узнать, что апартаменты, где отдыхала Екатерина с подругой, принадлежат бывшему сенатору Совета Федерации, также бывшему генеральному спонсору женского ЦСКА, а ныне крупному бизнесмену Андрею Ищуку. Именно с балкона дома, записанного на его фирму, и выпала Бобкова.

Обычно туда Андрей с женой и детьми приезжают кататься на лыжах. Правда, в этот раз Ищук, решил не брать семью на вечеринку с русскими девчонками. Он пригласил Татьяну Атемасову, а та прихватила с собой Екатерину Бобкову, для которой увеселительная поездка закончилась трагедией. Девушка смешала антидепрессанты с алкоголем. По данным местной полиции, в компании нескольких мужчин Екатерина потянулась за сигаретой, не удержалась и вывалилась с четвёртого этажа.

Сейчас девушка один на один со смертью и долгом перед клиникой, который может превысить 150 тысяч евро. И понятно, что таинственный Андрей помогать ей вовсе не собирается, пишет telegram-канал «Baza».