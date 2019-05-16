Алексей Текслер посетил «женскую» конференцию

Конференция «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» прошла сегодня, 16 мая, в Челябинске. Мероприятие посетил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Организатором конференции выступил региональный союз женщин. Глава региона отметил, что, чем больше на государственных постах женщин, тем лучше для всех.

- В нынешнем созыве Законодательного Собрания Челябинской областив сего женщин-депутатов, это очень мало, - отметил он. - Женщины всегда принимают более взвешенные и мудрые решения.

После вступительного слова Алексей Текслер признался всем женщинам в любви и подчеркнул, что рассчитывает на них.