После массовой гибели рыбы в Свердловской области возбудили уголовное дело

Природоохранная прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело после массовой гибели рыбы. Сама ситуация произошла еще в марте.

Жители города Березовский обнаружили сотни мертвых рыб в реке Пышма. Во время проверки выяснилось, что неизвестные засыпали протоку реки и вода перестала поступать к одному из берегов, что и стало причиной гибели рыбы. Ущерб составил более миллиона рублей, передает ОТР.