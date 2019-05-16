В симферопольском СИЗО между подследственными произошла драка, которая закончилась смертью
16 мая 2019, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В апреле этого года в одной из камер симферопольского СИЗО между двумя подследственными произошел конфликт, в результате которого один из них скончался, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как сообщили в пресс-службе крымского управления ФСИН, во время конфликта завязалась драка, заключенному были нанесены тяжкие телесные повреждения. Его срочно госпитализировали для оказания медицинской помощи в симферопольскую клиническую больницу скорой помощи № 6.
Травмы оказались настолько серьезными, что 8 мая пострадавший скончался. Материалы переданы в следственный комитет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.