"Вкалывают роботы, счастлив человек", но на самом деле, если специалистов заменят машины, нам останется лишь доставка пиццы

Кажется, мечта фантастов всех времен становится реальностью - человека из всех сфер жеятельности вытесняют машины. Вот только станем ли мы счастливее если, искусственный интеллект отнимет у нас работу?

«До чего дошел прогресс

Труд физических исчез

Да и умственный заменит

Механический процесс

Позабыты хлопоты,

Остановлен бег,

Вкалывают роботы

А не человек!»

Уже сейчас во многих сферах жизни технологии наступают на пятки человеку: все расчеты автоматизируются, сложнейшие хирургические операции выполняют машины, и даже тексты для периодических изданий создают роботы. Например, апрельский номер журнала Esquire в Сингапуре был выпущен в необычном формате. Материалы в нем были написаны искусственным интеллектом. Часть – полностью, а часть – ботом под руководством редакторов. У номера две обложки. На одной – реальный актер Николай Костер-Вальдау, на другой – вымышленный музыкант Blawko. Кроме того, у номера и два письма редактора, первое написано живым человеком за 2,5 часа, а второе – ботом за 2,5 минуты.

Впечатляет? А еще экономит силы, время и средства на зарплаты. А что же люди? А нам останется работать разносчиками пиццы, прогнозируют скептики. Одина из популярных компаний по доставке еды уже запустила рекламу, когда доставить продукты вам может заслуженный артист, журналист или ученый. А ведь это в скором времени вполне может стать реальностью.