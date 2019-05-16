Россияне не понимают, какой доход им нужен для нормального качества жизни

Эксперт заявила, что более богатые россияне более реально осознают уровень материальных претензий. По последним данным среднестатистической семье из трех человек нужно 78 000 рублей для нормального уровня жизни.

За последний год запрос вырос на 2,1 тысяч рублей или на 3 %. Исследование выявило, что каждой четвертой семье хватит в месяц от 45 -60000 тысяч рублей, каждой десятой – 30-45 тысяч. 2% процента россиян могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 30000 рублей, а 1% менее 20000 рублей.

Эксперт Диляра Ибрагимова заявила, что подобные измерения можно сравнить «со средними по больнице». Об этом пишет НСН.