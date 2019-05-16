«Аэрофлот» избавляется от Superjet

После крушения лайнера 5 мая 2019 года «Аэрофлот» отменил порядка 50 рейсов. Массовая отмена рейсов выглядит как организованная кампания «Аэрофлота».

«Ни для кого не секрет, что авиакомпании практически заставляли покупать эти самолеты, которые часто ломались, простаивали, а иногда и с риском для пассажиров осуществляли авиаперелеты. Не может быть такого, что самолеты сначала летали, а теперь резко в них находят недочеты и поломки», - комментирует ситуацию Илья Паймушкин.

Паймушкин считает, что «Аэрофлот» относится к любым недочетам Superjet с удвоенным вниманием, чтобы избежать имиджевых потерь, сообщает URA.RU