Путин напомнил конфликтующим сторонам в Екатеринбурге о демократии

Владимир Путин предложил решение проблемы, связанной со строительством храма в Екатеринбурге. Президент считает, что среди жителей города необходимо провести опрос. «В этом и состоит принцип демократии», - напомнил глава государства.

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Путин отметил, что власти города должны «не перетягивать канат», а искать пути решения проблемы, которые бы устроили все стороны конфликта, передаёт РИА Новости.

«Есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства», - порекомендовал президент.