Скандал в Челябинске: депутат грубо нахамил женщине

В Челябинске активно идет обсуждение реконструкции улицы Дарвина и развязки на Блюхера. Во время обсуждения разгорелся скандал с участием депутата и жительницей города. Об этом пишет «74.ру».

На обсуждение 15 мая пришли жители поселков Советского района. Его глава представил проект изменения кольца улиц Блюхера и Дарвина, с расширением последней. Его предложение вызвало волну критики. Стали возмущаться, что из-за расширения улицы будут вырубать деревья, и предложили заняться Троицким мостом. Об этом пишет URA.RU.

Депутат Рыльских отметил, что в данной ситуации нужен комплексный подход. На что женщина из зала выкрикнула, что необходимо думать о людях. Депутат не сдержался и крикнул: «Уберите ее к чёртовой матери, она уже всем надоела!».

Позже Рыльских признался , что не сдержал эмоций, и что его поведение было неправильным.