Росрыболовство планирует ввести норму вывоза для любительской рыбалки

В Росрыболовстве заявили о необходимости установить норму вывоза рыбы для рыболовов-любителей. Об этом рассказал замглавы ведомства Василий Соколов. По его словам, она может быть привязана к суточной норме улова.

«Мы сейчас работаем над еще одним показателем, это норма вывоза. В советское время она, кстати, была очень жесткой», - поделился он. Также Соколов объяснил, что за норму вывоза предполагается считать три суточных нормы улова, чтобы рыбак «мог поехать домой, сварить уху, пожарить».

Также замглавы отметил, что среди рыбаков должен прививаться принцип «поймал - отпусти», передаёт РИА Новости. Соколов подчеркнул, что это может быть сложно, поскольку в большинстве своём рыбаки воспринимают свой улов как трофей.