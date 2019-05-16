Петербургские тайны: Сергей Есенин

Гуляя по Таврическому Саду в Санкт-Петербурге я наткнулась на интересную молодую пару: юный курсант и симпатичная девушка, не обращая внимание на людей, страстно целовались. Они были словно поглощены друг другом. Кто-то из людей смотрел на них с осуждением, кто-то улыбался. Я бы и прошла мимо, но, повернув голову, увидела рядом с влюбленными памятник Сергею Есенину.

Это было так символично: поэт, который писал о любви и сейчас вдохновляет влюбленных. Мои мысли прервал мужчина, который проходил мимо: «Любит у нас молодежь целоваться у памятника Сергея Александровича. Видимо, место располагает. Да и сам он был любимцем женщин. Но не долюбил».









Жизнь Сергея Есенина оборвалась в тридцать лет. Последние часы своей жизни он провел в Санкт-Петербурге, в гостинице «Англетер». До сих пор нет окончательной версии его смерти: возможно, он сам принял решение попрощаться с жизнью, возможно, его убили, возможно, мы никогда не узнаем правды. Но кто нам может запретить порассуждать о его любовных отношениях с женщинами? Был ли сам поэт счастлив в любви?

Буквально за несколько дней до своей загадочной смерти Есенин сказал своим друзьям: «Есть нечто, что я ценю выше женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки не променяю! Это искусство».

Любовь без любви. Возможно, Сергей Александрович не знал, как надо любить? Любить женщину. Да, он прекрасно понимал, что любим Россией. Он знал, что его стихи останутся после него. Может быть, он не мог делить свою любовь к «искусству» с женщинами? Он выбрал славу и любовь людей на века. Но сам так и остался до конца своих дней одиноким: «так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок».

Какую судьбу он уготовил своим женщинам, которые его искренне любили?

Зиночка Райх

1917 год. Черноволосая красавица Зинаида Райх жила в Петрограде и служила в редакции газеты «Дело народа». Там же была библиотека, куда частенько заглядывал молодой поэт. Зиночка симпатизировала голубоглазому юноше, но о серьезных отношениях не думала. Все решил случай: в поездке на Соловки молодой поэт так вскружил голову Зиночке, что они решили не откладывать венчание «на потом», а скрепили себя узами брака в маленькой церкви под Вологдой. Они зажили в Петрограде семейной жизнью. Все бы ничего, но Сергею Александровичу не давал покоя «один пунктик»: он не мог простить Зиночке, что на супружеском ложе оказался у нее не первым. Есенина мучила злость и ревность: он бил Райх, потом умолял простить его и вновь бил. Семейную жизнь не спасли и дети. Однажды, выпив лишнего, поэт заявил своей супруге: «Мои чувства к тебе прошли. Я больше не могу жить с тобой. Петля мне твоя любовь! Уходи». Зиночка ушла. Вышла замуж за Всеволода Мейерхольда. Стали известной актрисой. Сергей Александрович вновь в нее влюбился и сделал предложение. Зиночка ответила: «Дорогой мой, параллели не скрещиваются!» Но согласилась тайно встречаться.

Любил ли поэт Райх? Сужая душа – потемки! Есенину нравились яркие, дерзкие женщины. А домашняя Зиночка была просто «петля» пока не стала актрисой. С женщинами он хотел праздника, а семью оставлял «на потом». Еще успеется…

Айседора Дункан

Трудно сказать, кто из них был более знаменит – американская танцовщица Дункан или русский поэт Есенин. На первый взгляд у них не было ничего общего: они даже не говорили на одном языке – и тем не менее, с первого взгляда их потянуло друг к другу. Есенин увидел Дункан, когда она исполняла свой танец с шарфом под аккомпанемент «Интернационала». В его голове крутилось одно слово – Богиня! Вскоре поэт и танцовщица стали жить вместе. Ее зажигательные танцы сводили его с ума. Она же относилась к нему, как к слабому ребенку. Он называл ее Изадора, а она его Ангелом.

Но любовь, увы, прошла. Однажды Сергей Александрович посмотрел на Айседору и не увидел в ней больше «сексуального объекта», а увидел стареющую женщину. И тогда он сказал: «Вот пристала! Липнешь, как патока». Он стал напиваться, не приходить домой, а если и приходил, то поколачивал Айседору. Танцовщица не выдержала и уехала в Париж. Следом за ней «полетела» телеграмма от Есенина: «Я люблю другую! Я с ней счастлив!»

Была ли это любовь? Кто-то считает, что Есенину льстило внимание американской танцовщицы. Анатолий Мариенгоф определенно утверждал, что Есенин был влюблен не в Айседору, а в ее мировую славу. Он женился «на славе». Разделять мнение Мариенгофа – личное дело. Хочется верить, что поэт бы искренне влюблен в танцовщицу! Пусть и на короткий период.

Галина Бениславская



Судьбе было угодно свести совершенно разных людей – 25-летнего поэта и сотрудника ВЧК Бениславскую. Она увидела поэта в Политехническом музее, когда он читал стихи. Потом, Галина описала эту встречу так: «Ему не только кричали, а его молили: «Прочитай еще! Прочитай!» Я не помню, как оказалось рядом с ним. Очевидно, меня занесло и закрутило ветром любви. Так любить! Да разве так бывает? Это сильнее меня! Если бы для него надо было умереть, то я не задумываясь умерла бы!»

Да, они стали близки: Есенин спал с Галиной, но не видел в ней женщину. Она это понимала, страдала, но ничего поделать с собой не могла! Бениславская спасала его от пьяных друзей, бегала по редакциям и требовала гонорары для него. Есенин ценил это, но не любил Галину. И говорил ей об этом.

Софья Толстая

В начале 1925 года Есенин познакомился с Софьей, внучкой писателя Льва Толстого. А уже в июле состоялась их свадьба. Сергей Александрович не любил свою жену и даже не пытался скрыть это. На вопросы друзей: «Как дела?» отвечал коротко: «Пишу, пишу и живу с нелюбимой женщиной».

А что же Софья Андреевна? Она искренне любила Сергея Александровича. Любила вопреки всему. А ему льстило то, что он член семьи самого Льва Николаевича.

А как сложилась судьба всех этих женщин после смерти Есенина?

Страшно!

Уход Зиночки Райх загадочен и ужасен: ее нашли в собственной квартире с выколотыми глазами и разбитой головой. Она умерла по дороге в больницу.

Когда-то Айседора Дункан подарила поэту шарф. Он постоянно находился у Есенина. А другой шарф стал «убийцей» для танцовщицы: 14 сентября 1927 года Дункан трагически погибла – длинный шарф намотался на колесо машины и сдавил актрисе шею. Последние ее слова, как утверждают некоторые историки, был обращен к Сергею Александровичу: «Я иду к тебе!»

3 декабря 1926 года на Ваганьковском кладбище в Москве, около могилы Есенина, стояла молодая женщина. Она курила папироску за папироской. Потом быстро достала листок бумаги и написала: «Тут, в могиле, самое дорогое для меня». Отложила записку и достала пистолет. Выстрелила себе в сердце. Осечка! Выстрелила еще раз. Женщина упала на могилу любимого. Это была Галина Бениславская.

Мистика! Мы сегодня не узнаем правды. Но ясно одно: женщины, которые любили поэта, не могли жить без него. Они словно «звали» смерть.

Когда-то я брала интервью у актера Сергея Безрукова, который так блистательно сыграл Сергея Есенина. Мы говорили о поэте.

«Сергей Есенин – космос. Самородок, талант. Но он был где-то мнительным человеком. Возможно, неуверенным человеком. Но он любил Россию. Он желал счастье своей Родине. Сейчас много пишут о Есенине. Мне неприятно читать, когда его называют, например, пьяницей. Разве мог поэт оставить после себя столько стихов если бы пил каждый день? Личная жизнь Есенина… Возможно, на нее просто не хватало времени. Возможно, он любил себя в своем творчестве. Лучше откроем томик его стихов и попытаемся понять душу поэта».

Действительно, прав тот мужчина у памятника Есенина в Таврическом Саду! Не долюбил! Может поэтому так тянет влюбленных в те места, в которых бывал поэт. Возможно, Сергей Есенин таким образом дает понять живым: «Любите! Самое главное –любовь!»









Продолжение о тайнах Петербурга следует….