Осенью прошлого года Севастополь заполонили загадочные бигборды – на черном фоне было написано слово «рай» и стояла пометка «18+». Однако больше никакой информации на полотне не было, пишут «Аргументы недели-Крым».

Горожане предполагали, что это реклама либо ночного клуба, либо магазина для взрослых. Но в результате «Рай» так и не отрылся, реклама исчезла. Но появился один пострадавший – Марат ГРИГОРЯНЦ, он размещал рекламу «Рая» совершенно бесплатно. Выяснилось, что заказчик рекламы – ООО «Концертно-продюсерский центр Шоу-Стар продакшн» – задолжал предпринимателю 730 тысяч рублей, передает издание «Форпост-Севастополь».

Бизнесмен, рассчитывая сорвать «большой куш», согласился размещать рекламу на своих бигбордах и сити-лайтах без авансовых платежей. Возможно, потому, что на тот момент не все бигборды в городе были официально оформлены и имели разрешительные документы.

Спустя полгода обманутому ГРИГОРЯНЦУ пришлось обратиться в суд. Ответчиком выступает та самая фирма «КПЦ Шоу-Стар продакшн», которая, к слову, была зарегистрирована только летом 2018 года. Интересно, что компания является типичной «пустышкой» с уставным фондом всего в 10 000 рублей. В учредителях значатся два жителя Архангельской области, первый имеет бизнес, связанный с общепитом, в Москве, а второй владеет несколькими предприятиями, связанными с микрозаймами. Ближайшее судебное заседание запланировано на 29 мая.