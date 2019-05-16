Столичные врачи выдвинули своего кандидата в Мосгордуму

Игорь Дягилев, главный врач Диагностического центра №3, стал кандидатом в депутаты Мосгордумы от Столичного объединения врачей. Соответствующее решение было принято на заседании правления СОВ.

Глава правления организации Шамиль Гайнулин, предлагая кандидатуру Дягилева, выразил уверенность в том, что тот будет достойно представлять московскую медицину в городском парламенте. Выдвиженец, в свою очередь, отметил, что в случае попадания в думу собирается активно сотрудничать с СОВ с целью улучшения качества столичного здравоохранения.

Игорь Дягилев родился в 1977 году, он окончил Московский институт медико-социальной реабилитации по специальности травматолог-ортопед. Врач поборется за победу в 24-м избирательном округе на юго-востоке города. Как заявил Игорь Дягилев, для него будет естественным представлять в думе москвичей, проживающих на юго-востоке, так как именно там расположен Диагностический центр №3, в котором работает медик.

Выборы депутатов Московской городской думы состоятся 8 сентября.