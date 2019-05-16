Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях, - Песков о задержаниях в Екатеринбурге
16 мая 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия силовиком во время акции протеста строительства храма в Екатеринбурге. По мнению Пескова, сотрудники силовых ведомств действовали согласно проработанному плану, чтобы остановить провокации со стороны общественности.
"Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях. И в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения... вызывает соответствующие действия силовых ведомств", - передаёт слова представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что ведётся разъяснительная работа и конструктивный диалог с тем, кто на него настроен. По словам пресс-секретаря, власти Екатеринбурга стараются разговаривать с народом, чтобы разобраться в конфликтной ситуации.