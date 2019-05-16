Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут перемены в июне

Павел Глоба полагает, что Овнов, Весов и Раков ожидают жизненные перемены в июне 2019 года. Гороскоп, составленный астрологом для данных знаков зодиака, появился в российском интернет-сегменте.

Овнам первый месяц лета подарит новые знакомства и приятные встречи. Люди, рожденные под этим знаком, могут рассчитывать на положительные перемены в личной жизни и на работе.

Для Весов июнь – время решительных действий. Также данный месяц подходит для покупки мебели и проведения ремонтных работ в квартире. Павел Глоба советует представителям знака никому не рассказывать о вынашиваемых ими планах.

Ракам в начале лета захочется все кардинально поменять. Астролог рекомендует им не спешить и не браться за несколько дел одновременно. Если это условие будет соблюдено, успех не заставит себя ждать, пишет портал nicstyle.ru.