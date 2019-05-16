//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

16 мая 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

С 20 мая по 7 июня радио «Energy Челябинск», Группа компаний «Союз игрушка» и велопроизводитель «Forward» представляют городской фитнес-квест Energy-Велик. Добавь эмоций и пересядь на Energy-Велик.
С понедельника по четверг собери в эфире четыре цифры кода велозамка – а в пятницу узнай адрес парковки Energy-велика в эфире Радио «Energy Челябинск», открой велозамок первым – и energy-велик станет твоим!
Категория 18+

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск» 14:01

С 20 мая по 7 июня радио «Energy Челябинск», Группа компаний «Союз игрушка» и велопроизводитель «Forward» представляют городской фитнес-квест Energy-Велик. Добавь эмоций и пересядь на Energy-Велик. >>
Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк

Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк 12:43

XXI фестиваль СМИ пройдет в Челябинской области с 30 мая по 1 июня. В город Троицк Челябинской области съедутся журналисты из Москвы, Свердловской, Курганской, Пермской областей. >>
Анатолий Литовченко предложил упростить декларации для сельских депутатов

Анатолий Литовченко предложил упростить декларации для сельских депутатов 08:46

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко стал одним из соавторов законопроекта, который позволит упростить заполнение налоговых деклараций для сельских депутатов. >>
Законодательное Собрание Челябинской области отмечает юбилей

Законодательное Собрание Челябинской области отмечает юбилей 15.05 14:09

Законодательное Собрание Челябинской области отмечает 25-летие со дня основания. За это время южноуральские парламентарии приняли более трех тысяч законов и пяти тысяч постановлений. >>
ММК принял участие в двух международных выставках

ММК принял участие в двух международных выставках 15.05 10:51

Магнитогорский металлургический комбинат принял участие сразу в двух международных выставках, посвященных металлургическому производству. Одна из них, «Металлургические конструкции 2019», проходит в Москве. Вторая, «MadeinSteel-2019», открылась в Милане. >>
София Гудим и «Гранада Пресс» объединились для борьбы с одноразовой посудой

София Гудим и «Гранада Пресс» объединились для борьбы с одноразовой посудой 15.05 08:12

Одноразовые картонные стаканчики для кофе — это очень вредно. Почему? Потому что они не поддаются переработке из-за специального вкладыша. А, значит, горы стаканчиков будут много-много лет лежать на свалке. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
На арене «Трактор» пройдёт «Ночь музеев»

На арене «Трактор» пройдёт «Ночь музеев» 14.05 15:36

17 мая ХК «Трактор» проведет для своих болельщиков «Ночь музеев». В этом году Трактор впервые присоединяется к всероссийской акции, насчитывающей 13-летнюю историю. >>
Российские регионы получат средства на оборудование контейнерных площадок

Российские регионы получат средства на оборудование контейнерных площадок 14.05 13:19

Регионы России получат федеральные средства на оборудование контейнерных площадок. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками экологического форума «Чистая страна» в Челябинске. >>
Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим»

Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим» 14.05 09:56

Двенадцать голливудских знаменитостей сфотографировались с газетой «Копейский рабочий» >>

В челябинском облизбиркоме рассказали о нарушениях во время выборов 14.05 08:45

Глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал о том, как соблюдаются законы и пресекаются нарушения во время выборной кампании в Челябинской области. >>
Сергей Обертас прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске

Сергей Обертас прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске 13.05 16:47

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске. Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», пять лет назад был расширен состав районных советов, отменены прямые выборы мэра. >>
Сергей Обертас рассказал о законодательных изменениях на выборах губернатора

Сергей Обертас рассказал о законодательных изменениях на выборах губернатора 13.05 16:04

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал о законодательных инициативах и изменениях, которые коснуться избирателей и кандидатов 8 сентября 2019 года. >>

//Новости ADWILE

Томинский ГОК высадил шесть тысяч саженцев сосны

Томинский ГОК высадил шесть тысяч саженцев сосны 13.05 14:04

Томинский ГОК в третий раз присоединился к акции «Озеленим наш дом», сообщает пресс-служба предприятия. >>
В челябинском сквере Дочерей Отчизны высадили новые деревья

В челябинском сквере Дочерей Отчизны высадили новые деревья 13.05 13:41

В Челябинске состоялась высадка деревьев в сквере Дочерей отчизны. Мероприятие приурочили ко Дню Победы. Координатором проекта является депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. >>
ММК обновил оборудование на своей электростанции

ММК обновил оборудование на своей электростанции 13.05 09:46

Новый турбоагрегат был введен в строй на Центральной электростанции Магнитогорского металлургического комбината. Высокотехнологичное оборудование должно снизить расход тепла при вырабатывании электроэнергии сразу на 15%. Это позволит снизить потребление электростанцией природного газа. >>
Алексей Текслер потребовал принять противопожарные меры на Южном Урале

Алексей Текслер потребовал принять противопожарные меры на Южном Урале 10.05 16:29

Совещание с главами муниципалитетов по поводу пожароопасной ситуации, сложившейся на территории Южного Урала, провел сегодня, 10 мая, врио губернатора Алексей Текслер. >>
Мэр Магнитогорска опроверг сообщения о пенях для жильцов дома на Карла Маркса

Мэр Магнитогорска опроверг сообщения о пенях для жильцов дома на Карла Маркса 09.05 15:08

Глава Магнитогорска Сергей Бердников опроверг информацию, которую опубликовали без проверки некоторые СМИ о пенях за коммунальные услуги, якобы начисленные жильцам пострадавшего дома на проспекте Карла Маркса. >>
На турнире в Волгограде сформировали сборную страны по снайперской стрельбе

На турнире в Волгограде сформировали сборную страны по снайперской стрельбе 08.05 15:45

На Кубке России по высокоточной стрельбе, который прошел в начале мая под Волгоградом, сформировался состав российской сборной. >>

//Новости МирТесен

В Челябинске привели в порядок памятник фронтовым медсестрам

В Челябинске привели в порядок памятник фронтовым медсестрам 08.05 14:16

Нецензурная надпись появилась на мемориале фронтовым сестрам «Сестрички». Информация об этом инциденте появилась в одном из популярных телеграм-каналов Е-область. >>
В Челябинске произошло нападение на сотрудников скорой помощи

В Челябинске произошло нападение на сотрудников скорой помощи 08.05 10:42

Сразу два случая нападения на сотрудников скорой помощи произошло в Челябинске за одни сутки. В первом случае бригаду скорой помощи вызывали к мужчине в состоянии алкогольного опьянения. Пациент напал на врача и ударил несколько раз в живот. Сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать полицию. >>
Какую помощь оказывали южноуральцы фронту в годы войны

Какую помощь оказывали южноуральцы фронту в годы войны 08.05 09:25

Газета «Губерния» опубликовала материал, в котором главный редактор газеты «Ветеран Урала» Анатолий Волков рассказывает о помощи, которую оказывали районы области фронту. >>

//Новости партнеров

На Южном Урале зоозащитники отпустили на волю спасенных диких животных

На Южном Урале зоозащитники отпустили на волю спасенных диких животных 08.05 08:47

В Челябинской области состоялся очередной выпуск в естественную среду обитания спасенных диких животных – питомцев фонда зоозащиты «Спаси меня». Шесть зверей из приюта, которые пострадали от человеческих рук, после лечения и восстановления отпущены на свободу в природном заказнике. >>
Анатолий Литовченко поздравляет южноуральцев с Днем Победы

Анатолий Литовченко поздравляет южноуральцев с Днем Победы 08.05 07:48

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко направил поздравлении я жителям Челябинской области с Днем Победы. >>

Жителей Копейска просят соблюдать противопожарный режим в майские праздники 07.05 14:58

В связи с участившимися пожарами на Южном Урале, глава Копейска Андрей Фалейчик призвал жителей города в майские выходные воздержаться от походов в лес и от разведения костров. >>

//Новости СМИ2

Алексей Текслер поздравил своего деда с праздником Победы

Алексей Текслер поздравил своего деда с праздником Победы 07.05 13:57

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил своего деда-ветерана с наступающим праздником Победы. >>
Директор ИД «Гранада Пресс» - лауреат премии «Родительское спасибо»

Директор ИД «Гранада Пресс» - лауреат премии «Родительское спасибо» 07.05 09:37

Дарья Филичкина, директор ИД «Гранада Пресс», вошла в число лауреатов премии «Родительское спасибо», учрежденной Всероссийской организацией детей-инвалидов . >>
После рождения третьего ребенка челябинцам помогут погасить ипотеку

После рождения третьего ребенка челябинцам помогут погасить ипотеку 07.05 08:02

Челябинские семьи смогут получить компенсацию для погашения кредита за квартиру после рождения третьего ребенка. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Сумма выплаты составит 450 тысяч рублей. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Прогноз «баварского пророка» о начале Третьей мировой войны опубликовали в сети
2

Ученые назвали идеальную длину мужского достоинства
3

Житель Керчи на встрече с Аксёновым от безысходности предложил взорвать мост
4

Лазарев на Eвровидение приехал со своим "близким другом", теперь мало кто сомневается в его ориентации
5

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин познакомились со своим новорожденным племянником

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры