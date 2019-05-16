Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

С 20 мая по 7 июня радио «Energy Челябинск», Группа компаний «Союз игрушка» и велопроизводитель «Forward» представляют городской фитнес-квест Energy-Велик. Добавь эмоций и пересядь на Energy-Велик.

С понедельника по четверг собери в эфире четыре цифры кода велозамка – а в пятницу узнай адрес парковки Energy-велика в эфире Радио «Energy Челябинск», открой велозамок первым – и energy-велик станет твоим!

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