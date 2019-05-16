Песков: О строительстве храма в Екатеринбурге появляется много ложной информации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что напрямую связывался с компанией, которая планирует строить храм в Екатеринбурге. По его словам, всплывает много ложной информации, в которой нужно разбираться.

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"Очень много ложной информации появляется. Я связывался с компанией застройщика...Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры не соответствует дискуссии", - передаёт словам представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что речь идёт о благоустройстве парковой зоны. Он отметил, что при строительстве опасения того, что парк может исчезнуть, учитываются.

"...все-таки важно принимать во внимание все аспекты происходящего", - заключил Песков.