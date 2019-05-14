Процедура забора яйцеклеток: стоит ли рисковать?

За последнее время доноров в нашей стране становится все больше. И, казалось бы, благородное дело: ведь отдавая свою кровь или какой-нибудь орган можно спасти чью-то жизнь. Но все ли так прекрасно, как кажется?

Совсем недавно в прессе появились публикации о студентке из Китая, которая продала 29 своих яйцеклеток. Почти на протяжении двух недель ей давали специальное лекарство, которое стимулирует их производство. Образ китаянки получился прекрасным: ведь она и бесплатное медицинское обследование прошла, и семье помогла обрести ребенка, да еще и получила финансовую выгоду. За такую процедуру в Москве и Северной столице донор может получить 100000 рублей, 30-50 –в менее крупных городах.

Однако, соглашаясь на такую операцию, можно нанести серьезный ущерб своему здоровью. Именно так произошло с одной девушкой. Подписав свое добровольное согласие на донацию своих яйцеклеток, врачи ей назначали прием гормональных препаратов. Ее заверили, что они никак ей не навредят. Сказали, что будут лишь небольшие перепады настроения. Обманули. У девушки было и головокружение, и тошнота, и началось такое сильное кровотечение, что пришлось вызывать скорую. В общем, лишилась пациентка своих яичников. И теперь призывает никогда больше не идти на риск и не повторять ее ошибок.

Подробности в материале «Спид-Инфо».