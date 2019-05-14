На Земле сегодня утром началась магнитная буря

На Земле сегодня, 14 мая, утром началась магнитная буря. Эта информация важна для метеозависимых людей. По данным российских астрофизиков, сейчас самое сильное влияние магнитной бури на нашу планету.

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев рассказал, что бывают магнитные бури и помощнее, но эта одна из сильных за последние два года. "Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет" - цитирует РИА Новости Богачева.

Ученый пояснил, что это связано с активностью Солнца. Солнечная активность формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи.

Активность началась около шести утра по московскому времени и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.

Метеозависимым рекомендуется выполнять предписание лечащего врача.